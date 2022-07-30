高油價讓石油公司賺翻 獲利1季翻2倍

抗議者拉著橫幅，引用拜登總統的話「艾克森美孚今年賺的錢比上帝還多」。(美聯社)

油價 高漲令消費者吃不消，卻讓石油 業者賺翻了。石油業巨頭艾克森美孚(ExxonMobil)與雪夫龍(Chevron)29日第二季財報獲利出現天文數字，雙雙創新高，繼英國殼牌公司(Shell)宣布破紀錄後再報業績佳音。

因俄羅斯入侵烏克蘭致油氣價格居高不下，艾克森美孚第一季便出現豐厚利潤，第二季再上一層樓，扣除特殊項目後獲利176億元，幾乎是第一季的兩倍，與去年同期相較更大增273%。

油價飆高，石油公司利潤創紀錄，圖為艾克森美孚公司加油站。(美聯社)

雪夫龍扣除特殊項目後獲利114億元，較第一季成長74%、較去年同期成長247%。

若將一次性項目包括在內，兩大公司獲利還要增加數億元；艾克森美孚淨利(net income)179億元、雪夫龍116億元。

在長92天的季度中，艾克森美孚淨利達每秒2245.62元，雪夫龍相當於每秒賺1462.11元。加油20加侖大約花兩分鐘，依此推算，駕駛人每次加滿油箱同一時間，這兩家石油巨頭淨利超過40萬元。

油價飆高，石油公司利潤創紀錄，圖為雪夫龍公司加油站。(美聯社)

石油業者樂翻天，消費者卻吃盡苦頭，不僅油價貴，也反映到運輸成本，連帶推升蘋果乃至於衛生紙等各項商品價格。

油價飆升也成為政治熱點話題，總統拜登 (Joe Biden)6月說，「艾克森美孚今年賺的錢比上帝還多。 」

路透報導，企業在獲利創新高時通常會特別強調，但這兩家公司財報未提到這一點。

油價最近開始下跌，天然氣也跟跌。 美國汽車協會(AAA)數據顯示，全美29日平均油價每加侖4.26元，較6月14日每加侖5.02元最高紀錄減76美分，或15%。

油價反轉下跌主因之一，在石油和汽油期貨投資人擔心美國步向衰退；衰退一大原因來自聯準會以史上最快速度升息以控制通膨，高油價是助長通膨的主力。

過去兩季，美國經濟接連萎縮；經濟是否已經、或者即將陷入衰退，經濟學者看法不一；許多消費者則認為已經衰退， 高油價是判斷依據。

財報後兩大石油公司股價應聲上揚，艾克森美孚、雪夫龍收盤時各上漲4%、8%以上，截至28日，今年以來漲幅分別在50%、30%以上。