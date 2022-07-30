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強尼戴普畫「朋友與英雄」 780幅作品1天賣完賺360萬元

編譯徐薏茹／綜合29日電
強尼戴普在推特上貼出照片，他坐在自己畫的明星肖像前面。(取自Instagram)
強尼戴普在推特上貼出照片，他坐在自己畫的明星肖像前面。(取自Instagram)

好萊塢影星強尼戴普(Johnny Depp)與前妻安柏赫德(Amber Heard)的世紀官司幾周前才剛落幕，最終以強尼戴普勝訴告終，而他似乎也漸漸揮別過往陰霾，日前他在Instagram發布本人與四幅畫作的合影，宣布其親手創作的作品開賣；合作的英國藝廊Castle Fine Art 29日公布，強尼戴普的780幅畫作開賣不到一天全數銷售一空，共賺進360萬元。

強尼戴普的系列作品以「朋友與英雄」(Friends & Heroes)為名，透過Castle Fine Art展出，作品以「曾啟發他」的人們為主角，包括好萊塢巨星艾爾帕西諾(Al Pacino)、伊麗莎白泰勒(Elizabeth Taylor)，以及傳奇音樂人巴布狄倫(Bob Dylan)、基思理查茲 (Keith Richards)。

藝廊官方消息指出：「#強尼戴普的初登場作品集『朋友與英雄』現已正式售罄，這系列全球首發布的作品是我們迄今最快完售的系列，全在短短幾小時內賣出。」

根據英國廣播公司(BBC)報導，強尼戴普的作品共賣出360萬元，透過Castle Fine Art的37個據點售出全部780幅畫作。

畫作開賣前，強尼戴普表達對於公開展出其藝術作品的願景：「我總是透過藝術表達我的感受，傳達那些對我來說最重要的人，像是我的家人、朋友、以及我所景仰的人們。我的畫作圍繞我的人生，但我過去自己留著這些作品並為自己設下限制，沒有人應該自我設限。」

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