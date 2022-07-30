掌摑事件4個月後 威爾史密斯錄影片 向克里斯洛克致歉

掌摑事件發生四個月之後，威爾史密斯發布影片公開向洛克道歉。(取自NBC)

好萊塢知名男星威爾史密斯 (Will Smith)3月底在奧斯卡 頒獎典禮上掌摑主持人、喜劇演員洛克(Chris Rock)一耳光，不僅震驚四座，透過現場轉播更傳遍全球；時隔四個月，威爾史密斯29日發布長約六分鐘影片，向洛克道歉，並對整起事件深深懺悔。

史密斯是在洛克拿他妻子潔達蘋姬史密斯(Jada Pinkett Smith)的光頭開玩笑後，憤怒上台掌摑洛克；奧斯卡主辦方為此禁止史密斯未來十年內參加頒獎典禮。

道歉影片一開頭，史密斯先以文字表示自己過去幾個月一直反省，接著自問自答地談到自己的悔恨，並逐一向洛克、洛克的母親、洛克的家人以及史密斯自己的家人致歉。

史密斯說，他在典禮後曾試圖聯繫洛克，結果收到的回覆是洛克尚未準備好和他說話，準備好時會聯繫他；史密斯在影片中說：「克里斯，我向你道歉，我的行為是不可接受的。只要你準備好說話，我就在這裡。」

掌摑事件發生四個月後，威爾史密斯(右)發布視頻公開向洛克(左)道歉。(美聯社)

史密斯向洛克家人道歉，並特別向洛克母親羅莎莉洛克(Rosalie Rock)致歉。羅莎莉稍早接受電視採訪時曾說：「當你傷害我的孩子時，你就傷害了我。」

史密斯還向自己的家人道歉，「因為我讓他們每個人受到矚目」；他也對當晚其他被提名 人致歉，指自己的舉止玷污了他們的時刻。

史密斯並談到，「我痛恨自己讓人失望。當我明白我辜負了自己在人們眼中的形象，我在心理和情感上都很痛苦。我非常自責。我是人，我犯了錯。」

今年奧斯卡頒獎典禮上，影星威爾史密斯(右)不滿克里斯洛克調侃他太太，走上台摑了洛克一巴掌。(路透)

努力修復受損聲譽的史密斯向粉絲保證，他在典禮上的行徑並未反映出真實的他，「我完全不認為我在那個時候的行為是正確的。」他說：「我知道此事讓人困惑，但我向你們保證，今後我將致力為世界帶來光、愛和歡樂。」

掌摑事件發生後，史密斯獲頒奧斯卡最佳男主角獎，但他未趁上台機會向洛克致歉。洛克後來未公開討論自己對此事的看法和回應，但本周稍早在紐約一場脫口秀中，洛克談到「受害者」有關想法時，向觀眾表示，史密斯摑了他一巴掌後，他很快就甩掉它，「第二天就開始工作」；現場觀眾報以熱烈掌聲。