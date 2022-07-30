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拉丁天后夏奇拉涉逃稅 檢求刑8年、罰2400萬歐元

編譯孫梁／綜合29日電
拉丁天后夏奇拉被控逃稅1450萬歐元，西班牙檢察官求刑8年、罰款2400萬歐元。(美聯社)
拉丁天后夏奇拉被控逃稅1450萬歐元，西班牙檢察官求刑8年、罰款2400萬歐元。(美聯社)

流行音樂拉丁天后夏奇拉(Shakira Isabel Mebarak Ripoll)2012至2014年沒有向西班牙政府繳稅1450萬歐元(1500萬美元)，因而面臨六項指控；檢方29日表示將對她求刑八年零兩個月和2400萬歐元(約2450萬美元)罰款。

夏奇拉是哥倫比亞的流行歌星，西班牙檢方說，如果她在審判中被定罪，將要求法官判她八年零兩個月監禁，同時罰款2400萬歐元。

夏奇拉本周拒絕檢方提出的和解協議，而使選擇庭審，但庭審日期尚未確定。

夏奇拉的公關助理29日在倫敦發表聲明，譴責西班牙稅務部門侵犯了夏奇拉的權利，說「夏奇拉始終秉持合作態度並且遵守法律，展現出一個納稅人無可挑剔的品質」。

夏奇拉的西班牙公關團隊數日前表示，拉丁天后已將她的所謂欠稅存入銀行，包括300萬歐元的利息。

西班牙巴塞隆納檢方表示，2012至2014年期間，格萊美獎(Grammy)得主夏奇拉每年有超過一半的時間住在西班牙，因此應在西班牙繳稅。

夏奇拉最近結束了與巴塞隆納足球隊的球星杰拉德·皮克(Gerard Piqué)長達11年的關係，兩人育有兩個孩子，一家人曾住在巴塞隆納。

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