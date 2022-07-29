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世界日報專訪「小廚神」朱如茵 回首3年前比賽：尷尬又幸運

台式廚藝連結母女 朱如茵含淚看媽媽：謝謝對我那麼好

記者顏嘉瑩／紐約報導
朱如茵和媽媽陳詩涵，在九周的比賽過程中，建立了深厚的革命情感。（許振輝／攝影）
朱如茵和媽媽陳詩涵，在九周的比賽過程中，建立了深厚的革命情感。（許振輝／攝影）

從「小小頂級廚師美國版」節目奪冠後，朱如茵日前在媽媽的陪同下接受我們的採訪，回答問題、擺拍上鏡，已相當駕輕就熟；不過母女兩人說，節目播畢後每天至少要接受兩至三個中外媒體採訪，每次動輒兩個小時起跳，而在我們採訪過程中，即將滿14歲的朱如茵未透露出一絲絲的不耐煩。

節目中的朱如茵雖然才10歲，但已有大將之風，做事有調理，也能夠相當正面的去鼓勵隊友；而節目下的她，在經過三年的洗鍊後更加成熟，對於我們這些「大人們」的訪問和拍攝也非常配合。通常孩子在國、高中時最容易出現叛逆期，但媽媽陳詩涵說，叛逆期的「症狀」並未出現在朱如茵身上。

在比賽期間，陳詩涵說自己「重新認識了女兒」；她描述當時在錄製總決賽晉級賽時，丈夫朱家宏首次被節目允許到現場觀賽，陳詩涵說：「爸爸在旁邊看，緊張到臉色發白、狂流汗」，晉級賽錄完時，朱家宏驚訝也開玩笑地問：「她(朱如茵)怎麼那麼厲害？妳(陳詩涵)怎麼還沒死？」比賽帶來的極大壓力，連在一旁加油的親友團，都招架不住。

陳詩涵說，卸掉「小廚神」光環後，平常的朱如茵，在家除了喜歡煮飯，還愛唱歌、跳舞、畫畫，跟朋友出去玩，就跟其他的孩子一樣，但或許是在外人面前放不開，朱如茵在我們的面前，表現的更加是沉穩與成熟。

時長近三個小時的採訪期間，朱如茵在回答問題上，邏輯清楚、表達流暢；她事事要求完美，採訪間看不出來她的實際年齡，唯一透露出她還是個孩子，除了談到最喜歡的台灣食物，是牛肉麵、芒果冰外，再來就是當被問到「想跟媽媽說什麼」的時候，她第一次語塞，害羞地轉頭看著一旁的媽媽，講沒幾句話，就開始流淚。

相較於之前的對答自如，朱如茵帶著稚氣的聲音，歪著頭、流著淚對媽媽說：「謝謝、很感謝，媽媽對我那麼好。」雖然只是短短的簡單幾句話，但其他在場的人，也都感到眼眶濕濕的，真情流露不需要浮誇的言語，母女兩人的好感情也展露無遺。

朱如茵回憶三年前參加「小小頂級廚師美國版」，她在感謝媽媽陳詩涵九周的陪伴時，淚水...
朱如茵回憶三年前參加「小小頂級廚師美國版」，她在感謝媽媽陳詩涵九周的陪伴時，淚水奪眶而出。（許振輝／攝影）

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