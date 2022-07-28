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又升息 卡債車貸房貸負擔加重 定存族有甜頭

記者張聲肇／綜合報導

聯準會27日二度升息三碼，高利率立刻加重卡債、車貸、房貸、學貸等的負擔，但存款終於開始小有回收，加密貨幣則慘兮兮。

聯準會積極抬高借貸利率的目的，是要縮減消費、冷卻經濟，打敗兩世代以來最厲害的通膨怪獸；連番升息終結了2008-2009金融海嘯之後的「超低零利率」時代，期間包括為了拯救被新冠疫情打擊的經濟，再度把利率降到幾乎為零。

聯準會主席鮑爾希望大幅升息會冷卻房市、汽車銷路，以及其他消費與服務的需求，進而把高達9.1%的通膨率拉回「正常」的2%以下。

這個策略風險很大，因為利率連番上升可能讓經濟步入衰退。這意謂提高失業率，企業廣裁員，增加對股市的壓力。

以房屋貸款市場而言，目前5.5%，比一年前增加一倍，因為長期房貸利率通常隨十年期國債殖利率調整，後者又隨投資人預期通膨及美債需求而變動，聯準會可能明年起調降基本利率，殖利率可能從6月中3.5%降回2.8%。

這陣升息風已連續五個月衝擊成屋銷售量，新屋銷量6月也劇降，現在還買得起房的人，可能會是買方市場，但在許多都會區，供選擇的房屋也不多。目前全國待售屋有126萬戶。

汽車貸款利率自然也隨銀行利率上升而提高，除非車商為競售而「墊付」借貸成本。中古車買賣的成本也是一樣。

信用卡債的利率，通常也在一、兩個償還周期內隨而浮動，因為不論消費支出簽帳或信用預借款的利率，商銀也和央行同步調整。目前已漲破20%，這是4年來的高點，以卡債養卡債的人，負擔可不輕。

定存小戶不是銀行的「重要客戶」，銀行只會提高貸款戶的利率，不理會存款戶，只有積極爭取定存的網路銀行或商業銀行，會讓存戶吃到甜頭，但是只限大筆金額定存。

加密貨幣本來就有自己的問題，最近倒掉兩家，打擊市場信心不算，聯準會的升息也讓有意投資加密貨幣的人，更加沒興趣。加密貨幣和大科技股一樣，在升息聲中連連下跌，比特幣從6.8萬高點摔到2.1萬，就是一例。

殖利率 升息 聯準會

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