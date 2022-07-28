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抗擊通膨 Fed二度升息3碼 鮑爾：經濟未進入衰退

記者張大仁／綜合報導
打敗通膨怪獸，聯準會主席鮑爾27日宣布升息三碼，這是今年二度升息三碼，但他強調經濟未進入衰退。圖為紐約證交所的交易員27日關注鮑爾對未來經濟發展的講話(美聯社)
打敗通膨怪獸，聯準會主席鮑爾27日宣布升息三碼，這是今年二度升息三碼，但他強調經濟未進入衰退。圖為紐約證交所的交易員27日關注鮑爾對未來經濟發展的講話(美聯社)

聯準會(Fed)27日連續第二次升息0.75個百分點，以尋求在不造成經濟衰退情況下抑制失控的通膨；6月和7月連續升息0.75個百分點是1990年代初以來最強勢的貨幣政策行動，但聯準會主席鮑爾仍強調，他認為當前經濟並未陷入衰退。

雖然聯邦基金利率最直接影響銀行相互收取的短期拆款費用，但它也影響到許多消費品，如可調整房貸、車貸和信用卡利率。這次升息使基金利率達到2018年12月以來最高水平。

鮑爾對9月會議的下一步行動持開放立場，宣稱將取決於數據。各個理事也都強調降低通膨的重要性，即使這意味著經濟放緩。

鮑爾說，「隨著貨幣政策立場進一步收緊，在評估我們的累積政策調整如何影響經濟和通膨的同時，放慢升息步伐可能會變得合適。」

制訂利率的聯邦公開市場委員會(FOMC)在會後聲明中警告，「最近的支出和生產指標已經走軟。」「話雖如此，近幾個月就業成長強勁，失業率保持在低點。」官員們再次將通膨描述為「居高不下」，並將其歸因於供應鏈問題、食品和能源價格上漲以及「更全面的物價壓力」。

鮑爾表示，他認為經濟並未陷入衰退，即使第一季成長為負值，預計第二季幾乎不會出現正成長，「想想什麼是衰退。這是許多行業持續好幾個月的全面下跌。但現在看來不是這樣。」「真正的原因是勞動市場一直是經濟實力的強烈訊號，它會讓你質疑GDP數據。」

鮑爾表示，Fed「堅定地致力於」降低通膨，並表示這可能會給整體經濟成長，尤其是勞動市場帶來壓力，「我們認為有必要讓成長放緩。由於幾個原因，今年的成長將放緩。」

他補充說，經濟可能會在一段時間內低於其長期趨勢，「我們其實認為需要一段低於潛力的成長期才能壓低通膨。」

6月失業率維持在3.6%，接近充分就業。但即使按照Fed 5月4.7%的核心個人消費支出(PCE)指標，通膨率也遠未達到2%的目標。

努力降低通膨並非沒有風險。由於通貨膨脹減緩了消費者購買和商業活動，美國經濟正處在衰退邊緣。

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