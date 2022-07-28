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涉放貸歧視 巴菲特子公司 達史上第2大「劃紅線」和解

編譯周芳苑╱綜合27日電
聯邦司法部主管民權的助理部長克拉克(中)27日，與多州檢察長與民權主管在賓州記者上宣布與巴菲特旗下波克夏擁有的房貸業子公司，達成反歧視和解。(美聯社)
聯邦司法部主管民權的助理部長克拉克(中)27日，與多州檢察長與民權主管在賓州記者上宣布與巴菲特旗下波克夏擁有的房貸業子公司，達成反歧視和解。(美聯社)

司法部27日表示，億萬富翁巴菲特(Warren Buffett)的波克夏哈瑟威(Berkshire Hathaway)公司旗下的Trident貸款公司，因刻意歧視少數族裔被調查後，已與司法部等單位達成和解協議，根據這項協議，Trident須撥款2000萬元在服務不足社區提供房貸。

賓州房貸業者Trident被指約在2015年到2019年，刻意不貸款給費城、新澤西和德拉瓦州黑人和拉丁裔潛在購屋者，寫下史上第二大「劃紅線」和解(redlining settlement)。

「劃紅線」用以描述銀行刻意避免向非白人社區放貸，這些一直是少數族裔居住地區，甚至包括猶太社區。

Trident隸屬波克夏哈瑟威旗下的美國家庭服務公司(HomeServices of America)，刻意避免在西費城Malcolm X Park等少數族裔社區如 、新澤西州卡姆登、德拉瓦州威明頓放貸；司法部、消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau)與該房貸業者三方和解。

司法部民權部門(Civil Rights Division)助理檢察長克拉克(Kristen Clarke)聲明說，Trident非法劃紅線剝奪有色人種公平獲房貸、積累財富的機會、也貶低其社區房產價值。

「劃紅線」效應下，黑人和拉丁裔擁有自己房屋的比例較白人小得多。

Trident公司2020年停止對特定社區放貸，員工甚至稱某些社區是「隔都」(ghettos)，公司上下幾乎都是白人。

費城歧視黑人購屋者由來已久，市議會27日報告，當地95%房屋估價師是白人，黑人與白人所擁有房屋的估價方式存有種族差異。

Trident同意在受影響社區雇用房貸專員、支付400萬美元罰款。

這次和解也涉及非銀行房貸機構的第一個劃紅線案件。經濟大蕭條以來，全美約一半房貸由公司承銷後轉售給投資者，這些非銀行貸款公司包括Quicken Loans、Rocket Mortgage等。

消費者金融保護局長喬普拉(Rohit Chopra)說，無論銀行或非銀行機構，信用歧視都非法。

司法部 黑人 費城

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