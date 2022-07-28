涉放貸歧視 巴菲特子公司 達史上第2大「劃紅線」和解
司法部27日表示，億萬富翁巴菲特(Warren Buffett)的波克夏哈瑟威(Berkshire Hathaway)公司旗下的Trident貸款公司，因刻意歧視少數族裔被調查後，已與司法部等單位達成和解協議，根據這項協議，Trident須撥款2000萬元在服務不足社區提供房貸。
賓州房貸業者Trident被指約在2015年到2019年，刻意不貸款給費城、新澤西和德拉瓦州黑人和拉丁裔潛在購屋者，寫下史上第二大「劃紅線」和解(redlining settlement)。
「劃紅線」用以描述銀行刻意避免向非白人社區放貸，這些一直是少數族裔居住地區，甚至包括猶太社區。
Trident隸屬波克夏哈瑟威旗下的美國家庭服務公司(HomeServices of America)，刻意避免在西費城Malcolm X Park等少數族裔社區如 、新澤西州卡姆登、德拉瓦州威明頓放貸；司法部、消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau)與該房貸業者三方和解。
司法部民權部門(Civil Rights Division)助理檢察長克拉克(Kristen Clarke)聲明說，Trident非法劃紅線剝奪有色人種公平獲房貸、積累財富的機會、也貶低其社區房產價值。
「劃紅線」效應下，黑人和拉丁裔擁有自己房屋的比例較白人小得多。
Trident公司2020年停止對特定社區放貸，員工甚至稱某些社區是「隔都」(ghettos)，公司上下幾乎都是白人。
費城歧視黑人購屋者由來已久，市議會27日報告，當地95%房屋估價師是白人，黑人與白人所擁有房屋的估價方式存有種族差異。
Trident同意在受影響社區雇用房貸專員、支付400萬美元罰款。
這次和解也涉及非銀行房貸機構的第一個劃紅線案件。經濟大蕭條以來，全美約一半房貸由公司承銷後轉售給投資者，這些非銀行貸款公司包括Quicken Loans、Rocket Mortgage等。
消費者金融保護局長喬普拉(Rohit Chopra)說，無論銀行或非銀行機構，信用歧視都非法。
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