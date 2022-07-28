矽谷主管「賴帳5萬元」 亞裔特技劇團面臨關門

亞裔特技劇團「大麗花」受邀演出卻被賴帳，面臨關門危機。圖為成員合照。(取自Instagram)

以亞裔 切身相關訊息為主的新聞網站Nextshark報導，遊戲研發公司YetiZen共同創辦人狄爾曼(Japheth Dillman)去年邀請亞裔特技劇團「大麗花」(The Dahlias)在一場生日派對上表演，後來卻賴帳不願付款，導致劇團因為收入損失而負債，面臨關門危機。

44歲的狄爾曼涉嫌規模100萬元的加密貨幣投資 交易詐騙 ，今年4月被聯邦調查局(FBI)逮捕後遭到起訴。

Nextshark網站報導，「大麗花」表演劇團由四名亞裔婦女聯合創辦，創辦人之一克莉絲汀‧李(Christine Lee)受訪時說，狄爾曼邀請劇團2021年7月25日在他友人生日派對上演出，邀約時狄爾曼不但口頭承諾將為演出付費，還在簡訊對話中說願意為表演者支付平常演出費用的三倍酬勞。

根據克莉絲汀‧李與狄爾曼簡訊通話紀錄，雙方最後敲定演出酬勞為5萬元。不過，克莉絲汀‧李說，表演結束後一年多，迄今都還收不到錢。

報導指出，這筆收入損失讓「大麗花」陷入負債，面臨關門危機，克莉絲汀‧李為解決2萬元債務發動網路募款，目前募得金額約9100多元。「大麗花」也將於下個月推出現場及網路表演，增加門票收入。

她說，自從發動募款之後，陸續接到其他遭到狄爾曼詐騙的民眾聯繫，其中許多受騙對象均為少數族裔婦女。

狄爾曼與合夥人梅塔(David Mata)涉嫌規模100萬元的加密貨幣投資交易詐騙，今年4月以被聯邦調查局逮捕，雙雙遭到電匯詐騙聯邦罪名起訴。

克莉絲汀‧李對Nextshark網站表示，劇團在聯邦調查局建議之下，決定不對狄爾曼提告。她說，狄爾曼顯然根本沒錢，如果提告劇團只會虧損更多，「我們真的禁不起」。

她說，劇團的慘痛經驗值得社會大眾做為警惕，必須提防鎖定少數族裔婦女而來的詐騙份子。