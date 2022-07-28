兆彩上衝10.2億 愈多人買愈難中獎？

逾百日連續開獎無人中的兆彩，26日8億多元開獎再無人中。頭獎獎金累計已超過10億多元，下次開獎在29日。(美聯社)

逾100天連續29次開獎沒人簽中的兆彩(Mega Millions)，26日晚再次無人中獎，29日晚開獎的頭獎獎金累計已達10億2000萬元，是兆彩史上第四次衝到這麼高，也促使愈來愈多人決定投資兩元以小搏大或加入辦公室彩票團試手氣；一般認為，獎金愈高買獎券的人愈多，中獎機率就愈小，其實不然。

獎金增加 中獎機率不變

無論頭獎累計金額是2000萬元還是迄今的10億2000萬元，贏得頭獎機率始終是3億250萬分之一；買更多張彩券確實會增加中獎機率，但多買50張彩券在3.025億分中所占的機率雖增加，卻不比一分好多少。

至於頭獎金額10億2000萬元可以採取每年分期領取計算，分29年支付；倘若選擇一次領取，現金金額是6億250萬元。

現在是玩其他彩券的好時機嗎

就像兆彩中獎機率不會改變一樣，勁球(Powerball）或其他大型全國彩券和其他較小的州級彩券的中獎機率也是固定的；因此，現在的勝算並不會比以往任何時候高。但此時去買其他彩券的人較少，多人一起中頭獎分獎金的機會也較小。

哪些州兆彩頭獎得主最多

2016年以來，已有40期兆彩頭獎被中走，這些極少數幸運兒分布在22個州；人口較多、參與者較多的州，獲勝者自然比較多。其中，加州 出現過最多兆彩頭獎得主，共六名幸運中獎者；其次是紐約州的五人，新澤西州 有四人、伊利諾伊州有三人。但全國人口第二和第三多的德州 和佛羅里達州自2016年以來獲獎者很少，德州只有兩人，佛州一人。

何時何地開獎

東部時間每週二及週五晚上11點，在亞特蘭大WSB-TV演播室舉行。

在收到所有獎金前去世怎麼辦

大多數頭獎中獎者都選擇一次全領，若採取29年內收取30次分期獎金，可略為減輕稅負。若中獎者在收到所有獎金前去世，未收取款項將歸入他們的遺產。

獎金如何累計

兆彩遊戲是由45州及華府和美屬維爾京群島的彩券官員監督；彩券小組代表每周開會兩次，確定估計累積獎金。