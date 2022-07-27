美供電、俄掌舵…國際太空站「脣齒相依」 因俄烏戰爭終結

1998年 美國太空梭「奮進號」指揮官(右)抵達太空站，打開艙門，進入艙內與在太空站多天的俄國指揮官沙洛維夫，會合相擁，合作無間。(美聯社)

國際太空站開始建立以來，美國提供電力，俄羅斯維持高度和方向，這種脣齒相依的設計理念，彼此要靠對方才能生存；如今在俄國 入侵烏克蘭 的戰爭下，眼看就要打破兩國實踐了34年的「暫忘地球，遠眺宇宙」情懷。

俄國宣布2024年退出太空站的經營，曾在太空站和俄國同業相處一年的前太空人 凱利(Scott Kelly)希望雙方「撐下去，越久越好。」但他在俄烏戰爭開打後不久即呼籲太空總署得有「預備方案」。

當初，美國要俄國加入，是基於國家利益：讓蘇聯解體後的俄國火箭科學家有繼續發揮專長的餘地，也替美國省錢。2011年，美國終止太空梭計畫後，載運人員與物資往返的任務，更落到俄國肩上，美國則付出巨額「搭便車」費用，讓俄國有足夠的財力支撐太空事業。

圖為2010年4月，美國女太空人翠西·戴森(左)與兩位俄國太空人。戴森在太空 站上製作手語錄影，描述太空站工作。(美聯社)

2020年起，馬斯克的太空探索公司火箭取代了俄國「聯合號」火箭的任務，象徵多年的互相依賴關係發生巨大的變化，但比起俄國侵略烏克蘭，「整體」破壞兩國關係，停搭便車變成小事一樁。

烏克蘭戰爭連歐洲和俄國的太空合作也起了變化，位於奧地利的歐洲太空政策局把俄國踢出登月計畫，借助俄國火箭探索火星的計畫也停擺。俄國則停掉借用該局在法屬蓋亞那太空發射站火箭升空的計畫，作為報復；俄國4月更放出風聲，依約一年前通知合作夥伴，退出國際太空站。

如果俄國明年真的退出，美國打算把太空站「穩住」到2030年。但專家指出，站上的俄國零件，只保固到2024年，俄國不繼續投入，可能難以維持。

俄國自己的為難處則是，沒了國際太空站這個舞台，俄國的太空人將失去「存在的意義」；這對俄國的對外宣傳和國內政治，都是極大的代價。

就連「併吞烏克蘭」的民族大業，都要在太空站上秀一下：俄國艙內出現了緬懷「偉大蘇聯」的紀念品，4月2名俄國太空人出艙漫步時，也展現慶祝1945年戰勝納粹德國的「勝利日」旗幟。