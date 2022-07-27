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俄宣布退出國際太空站 2030年後或僅剩中國的天宮號

編譯潘勛╱綜合26日電
國際太空站1998年11月20日首次升空，主要是美俄兩國負責營運，主要功能是作為在微重力環境下的研究實驗室。圖為2021年6月兩名俄國太空人在國際太空站外工作，替換電池。(美聯社)
國際太空站1998年11月20日首次升空，主要是美俄兩國負責營運，主要功能是作為在微重力環境下的研究實驗室。圖為2021年6月兩名俄國太空人在國際太空站外工作，替換電池。(美聯社)

俄羅斯太空總署新署長波瑞索夫(Yuri Borisov)26日宣布，2024年底當前合約屆期後，俄國將退出國際太空站(ISS)計畫，自行開發繞軌太空站；專家指出，俄國退出後，國際太空站只怕到2030年底將停止運作，屆時地球繞軌太空站將只剩中國的天宮號。

紐約時報報導，波瑞索夫與俄國總統普亭會面之後宣布，決定2024年後退出國際太空站，「我想，我方開始自組俄國繞軌太空站的時候到了」；對此普亭回答說，「很好」。

俄羅斯總統普亭26日接見俄國太空總署新署長波瑞索夫。(美聯社)
俄羅斯總統普亭26日接見俄國太空總署新署長波瑞索夫。(美聯社)

俄國退出代表冷戰結束後，美、俄達20年的太空合作結束，國際太空站是由兩國合建及運作。

美國太空總署(NASA)尚未對俄國宣布退出發表評論，俄國是否已正式照會NASA及其他國際太空站合作國家也不得而知；NASA以往表示，有意讓國際太空站服役到2030年以後。

歐巴馬時代的白宮太空顧問拉爾森(Phil Larson)指出，俄國人可能是在出聲恫嚇。

俄國宣布退出國際太空站，不意味2024年後太空站就不復存在；俄國軍事及太空研究專家魯金(Pavel Luzin)指出，俄國要花一段時間才退出，但當前最好把俄方的訊息，解讀為拒絕讓國際太空站營運到2030年以後。

俄國退出之後，國際太空站能營運多久不得而知；太空站由兩節設備組成，一邊由NASA主持，俄國營運另一端；俄方那一節的電力大多由NASA的太陽能源板提供，而俄方那一節提供推升力，定期拉高整個太空站的軌道高度。

俄國本就打算自建太空站，但俄太空總署長年來資金不足；美國太空梭自2011年退役後，NASA一直購買俄國聯合號太空船的機位，提供穩定的資金給俄方；但兩年前SpaceX公司開始替NASA太空人提供運輸服務以來，給俄方的資金已告枯竭；俄國因侵略烏克蘭，經濟方面受到制裁，歐洲等其他國家的公司不得用俄方火箭升空，讓俄國收入再減。

假如俄國退出導致國際太空站遭棄用，那麼中國天宮號將成為唯一的地球繞軌太空站；中國已提議讓其他國家太空人搭火箭到天宮號；歐洲太空人已經與中方太空人一起培訓；原則上NASA不得直接與中國就太空方面合作。

太空人 俄國 NASA

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