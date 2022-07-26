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白宮反對波洛西訪台 金融時報：恐引發各國寒蟬效應

編譯柯立偉／綜合25日電

英國「金融時報」(Financial Times)報導，白宮反對眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)訪問台灣，相關爭議讓台灣擔憂恐進一步侵蝕國防安全，讓北京得寸進尺並益發大膽，在國際間引發寒蟬效應。

金融時報發自台北的報導援引數名台灣的國安相關人士說法指出，台灣面臨兩個風險：北京因為波洛西訪台而「懲戒」台灣，或者華府取消波洛西的訪台行，相當於讓北京對台美關係擁有話語權。

三名知情人士告訴金融時報，美方行政部門公然反對波洛西訪台，恐壯大中國聲勢；一名要求匿名的高階官員強調，這將證明中國的威嚇脅迫戰術生效，寒蟬效應將讓各國更加避忌與台灣互動。

金融時報指出，針對波洛西可能的訪台行程，北京方面曾向拜登政府私下發出不假辭色、前所未有強硬的警告，甚至揚言不排除採取軍事回應；拜登則說，美國軍方認為波洛西訪台「現在不是個好主意」。

中國外交部發言人趙立堅25日在例行記者會不願表明中方是否將採取軍事回應，但表示中方「正嚴陣以待」，若美方一意孤行，中方必將採取堅定有力措施捍衛國家主權和領土完整。

金融時報援引兩名知情人士說法報導，拜登政府未曾與台灣官方討論對波洛西計劃訪台的看法，也未曾向台灣詳細說明為何軍方擔憂北京可能採取公開的侵略行動；一名高階官員說，許多相關討論不乏臆測和假設，但來自拜登政府的資訊不多。

報導指出，這讓台灣方面產生懷疑，華府正試圖以中國的強硬警告為藉口，避免與台灣接觸，以利改善美中關係；一名知悉台灣官方想法的人士告訴金融時報，拜登即將與中國國家主席習近平通話，美方或許不希望此事受到不利影響。

波洛西 拜登 北京

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