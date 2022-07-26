共和黨力挺波洛西訪台 台官員憂心後果

美國眾院議長波洛西傳出將於8月訪問台灣。（美聯社）

眾院議長波洛西 據報可能8月訪問台灣，恐造成美中緊張，拜登 總統表示軍方認為波洛西現在不宜訪台。不過，共和黨政治人物近日相繼公開支持波洛西訪台，包括多名現任眾議員、前國務卿龐培歐和25年前曾訪台的眾院前議長金瑞契。金融時報報導，台灣國安官員憂心，不管波洛西是否訪台，台灣都將承擔後果。

龐培歐表示願與波洛西同行。他在推特上標記波洛西的帳號，並寫說「我會跟你去。我在中國被禁(入境)，但在熱愛自由的台灣沒有，到時見！」龐培歐今年3月曾與夫人蘇珊、前國務院中國政策首席顧問余茂春一行12人訪問台灣。

共和黨眾議員帝芬尼及裴利22日聯合致函波洛西，呼籲她不要理會北京 及拜登的反對意見，依原訂計畫訪問台灣。共和黨眾議員費茨派垂克和貝肯24日也推文，呼籲波洛西不要向中共霸凌低頭，稱中共無權主宰哪位美國人能訪問台灣。

龐培歐在推特上說，「南西，我跟你一起去。」(取自龐培歐推特)

1997年擔任眾院議長時曾率團訪台的金瑞契在推特上發文稱：「波洛西議長絕對應率領一個兩黨議員組成的國會代表團訪問台灣。我是訪問台灣的最高層級美國官員。丁格爾(已故前眾議員)和其他民主黨人加入了共和黨成員。共產黨統治的中國不能支配議長的旅行！」

金瑞契說，他當時先訪問北京和上海，幾天後轉往台灣，中國外交部只有口頭批評。不過，CNN指出，如今中方更強大更自信，領導人習近平已表明不會容忍對其利益的輕視或挑戰。新加坡國立大學訪問研究員唐安竹說，「中國已和1997年金瑞契造訪時非常不同」。

一名美國官員對CNN說，拜登政府憂心北京可能試圖宣布台灣上空為禁航區，以阻止波洛西訪台。

中方已多次對波洛西此行發出強硬警告，拜登20日也表示軍方認為波洛西訪台「現在不是個好主意」。

金融時報25日引述未具名的台灣國安政策官員說法，指美國政府公開反對波洛西訪台，將助長中國氣焰。一名台灣官員說，「如果此行取消，代表中國威嚇戰術奏效，將造成寒蟬效應，其他人會更不願意與我們來往」。這些官員說，他們也擔心如果波洛西來訪，中國可能報復台灣。

報導說，熟悉內情的官員表示，拜登政府尚未與台灣當局討論關於波洛西訪問計畫的考量，也沒有分享美軍憂心北京反應的相關細節，這讓台灣懷疑，華府提及中方的警告可能是個藉口，為了改善與北京的關係而避免與台灣來往，「我們知道拜登將和習近平通話，他們可能認為此事不應受到任何擾亂」。