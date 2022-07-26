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2023歐洲歌唱大賽 英將替烏克蘭主辦

編譯徐薏茹／綜合25日電
烏克蘭嘻哈團體「卡盧什」今年以「Stefania」一曲奪得歐洲歌唱大賽冠軍。(歐新社)
烏克蘭嘻哈團體「卡盧什」今年以「Stefania」一曲奪得歐洲歌唱大賽冠軍。(歐新社)

歐洲廣播聯盟(EBU)年度音樂盛事「歐洲歌唱大賽」(The Eurovision Song Contest)下屆比賽將由烏克蘭主辦，但受到俄烏戰爭影響，基於安全考量，日前烏克蘭公共廣播公司已同意與英國廣播公司(BBC)合作，在英國舉辦2023歐洲歌唱大賽。

烏克蘭嘻哈團體「卡盧什」(Kalush Orchestra)今年以「Stefania」一曲奪得歐洲歌唱大賽冠軍，替烏國贏得下一屆主辦權，但EBU擔心俄烏戰爭期間在該國舉辦比賽有安全顧慮，烏國政府對此感到不滿，表示已經提交可行的安全計畫。

烏國文化部長特卡琴科(Oleksandr Tkachenko)上個月向英國「衛報」 (Guardian)透露烏國已準備好舉辦「歐洲歌唱大賽」，他說EBU應該「考慮為正在為獨立與民主奮鬥的國家改變歐洲歌唱大賽的規定。」

經協商後，最終決定交由英國主辦下屆賽事，但必須以「光榮的烏克蘭為核心」，烏國將自動獲得總決賽資格，另外設計特殊的標誌紀念這場特別的比賽。

來源：YouTube Kalush Orchestra

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)已經與即將下台的英國首相強生(Boris Johnson)詳盡討論賽事，反映出烏國對此音樂盛會的重視，這是在全球觀眾前展現國家精神的絕佳機會。

英國首相官邸25日表示，先前已籲請EBU在烏克蘭「安全的城市」舉辦明年賽事，但對於無法實現這樣的理想「深感遺憾」。

首相官邸發言人表示英國與BBC將「竭盡所能」確保比賽為烏國慶祝並以其為榮耀，同時鼓勵觀眾囤積烏克蘭國旗。

舉辦該賽事需要大型場地容納上萬名觀眾，英國各大城市已被邀請於明年春季競爭主辦權，目前格拉斯哥、里茲、利物浦、曼徹斯特等城市已表示感興趣。

主辦比賽通常得花費數千萬元，BBC預期將需要額外資金，發言人透露已經與英國政府討論相關細節。

烏克蘭嘻哈團體「卡盧什」今年奪得歐洲歌唱大賽冠軍，燃爆全場。(美聯社)
烏克蘭嘻哈團體「卡盧什」今年奪得歐洲歌唱大賽冠軍，燃爆全場。(美聯社)

烏克蘭嘻哈團體「卡盧什」今年以「Stefania」一曲奪得歐洲歌唱大賽冠軍。(歐...
烏克蘭嘻哈團體「卡盧什」今年以「Stefania」一曲奪得歐洲歌唱大賽冠軍。(歐新社)
烏克蘭歌手賈瑪拉在柏林舉行的歐洲歌唱大賽預賽表演。(美聯社)
烏克蘭歌手賈瑪拉在柏林舉行的歐洲歌唱大賽預賽表演。(美聯社)

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