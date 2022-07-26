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曾批普亭「史達林第二」 俄反對黨人高茲曼被捕

記者張聲肇／綜合報導
公開批評普亭進軍烏克蘭的俄羅斯反對黨人高茲曼(右)被捕。(美聯社)
公開批評普亭進軍烏克蘭的俄羅斯反對黨人高茲曼(右)被捕。(美聯社)

普亭進軍烏克蘭將造成「史達林以來對俄國最大傷害」的俄國反對黨人高茲曼(Leonid Gozman)，25日因「未盡速通報當局」自己具有以色列國籍為由，被警方逮捕。

高茲曼的律師畢尤可夫(Mikhail Biryukov)在臉書上說，高茲曼在進入莫斯科Frunzenskaya地鐵站時，遭當地警察拘捕。

高茲曼是小黨「正義力量聯盟」(Union of Right Forces)最後一任黨魁，該黨黨員包括主張自由市場的朱拜斯( Anatoly Chubais，已逃離俄國)和2015年在克里姆林宮附近遭槍殺的涅姆佐夫(Boris Nemtsov)。

高茲曼在普亭揮兵侵略烏克蘭後，公開批評普亭對俄國造成的傷害，是史達林以來所僅見，這場戰爭形同將蘇聯解體後的俄國帶進墳場。

普亭認為這場「特別軍事行動｣是反制西方國家利用烏克蘭威脅俄國，也是保護烏東「受迫害的」俄語族群的唯一手段。

普亭政權扼殺國內反對聲音的手段包括在上個月，把高茲曼之類的人列入「外國間諜」的黑名單，只要接受「外國人的錢」或「受外國人影響」，都可能榜上有名。

俄國內政部說，高茲曼已成為聯邦政府的通緝犯，理由不詳。

高茲曼最後上傳Telegram的文字有這麼一段：「想要抗議，也能夠抗議的人，要小心了，請記住，昨天還算自由的罰則，今天就可能讓你失去自由。」

他加上一句：「你很清楚將付出什麼代價的話，那就做吧，祝願上帝幫助你。其他的人，也不要放棄。」

「正義力量聯盟」最初於1999年成立，宣揚自由市場改革， 私有化和20世紀90年代年輕改革家朱拜斯、涅姆佐夫和葉戈爾·蓋達爾的政治遺產。該黨於2008年正式解散。2011年，該組織前成員重建為右翼勢力聯盟，在2012年註冊為公共政治組織 。

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