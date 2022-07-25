2024又是拜川？兩個老傢伙複賽 部分選民盼新人

拜登總統(右圖)與前總統川普(左圖)均有意再戰2024。(Getty Image)

國內政治呈現兩極分化的趨勢，但是在民主及共和黨 的支持者之間，仍有些許共識，其中一項就是，他們都對當前在位者的「高齡」愈發不滿，畢竟檯面上這些人物中，不乏已從政數十年者，而期待能有一番事業的選民，則是一再失望。

如果2024年的總統大選，是一場拜登 與川普的選戰，這也將是一場82歲與78歲之人的選戰；共和黨策士莎拉‧朗格威爾(Sarah Longwell)表示，這種感覺像是「兩個老傢伙的複賽」，看在許多民眾眼哩，是很荒唐的事情。

今年40歲、民主黨 籍前聯邦眾議員、正在角逐南卡羅來納州長的康寧漢(Joe Cunningham)就曾提議，為終結美國「老人寡頭」的現象，公職人員競選應設上限。

康寧漢表示，此舉不只針對川普與75歲的現任南卡羅來納州長麥克馬斯特(Henry McMaster)，也包括拜登。

75歲的紐約州聯邦眾議員納德勒(Jerry Nadler)及76歲的卡洛琳·馬隆尼(Carolyn Maloney)均為民主黨籍，38歲的民主黨人帕特爾(Suraj Patel)則有意加入選戰，爭取成為來自紐約市曼哈頓的國會議員。

帕特爾說，一樣的事情年復一年地發生，卻一直期待會有不一樣的事情發生，「無疑地是很荒謬的」。

前共和黨伊利諾州主席、61歲的布雷迪(Pat Brady)表示，年齡問題勢必是選民對政治不滿的原因之一。

布雷迪說：「若從領導層的角色來看，我應該算是老人了，但是檯面上這些人卻讓我彷彿成為年輕人」，「這是個年輕、有活力的國家，但卻被一批老人所支配」。

前總統歐巴馬2008年時能夠擊敗黨內競爭對手喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)、共和黨選戰對手馬侃(John McCain)，相當程度上也是因其較為年輕的姿態。

事實上，拜登能夠在2020年出線，相當程度上是因為民主黨人視其為對抗川普的「安全牌」；而隨著拜登聲望不佳，現在兩黨支持者都希望，之後的選戰能有更年輕的政治新星脫穎而出。