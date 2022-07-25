挺川媒體轉向 紐郵社論重砲批川：不應再當總統

眾院國會暴動調查委員會的聽證上，展示當天川普總統在示威群眾不遠處，觀看活動視頻。(美聯社)

向來最挺前總統川普 、由媒體大亨梅鐸(Rupert Murdoch)營運的紐約郵報(New York Post)22日刊登批評川普的社論，指由於川普拒絕在2021年1月6日當天干預並勸退試圖闖入國會山莊的暴徒，證明自己「絕對不值得信任」，不應再度擔任總統，呼籲讀者「是時候該擺脫川普，讓共和黨繼續向前」了。

更多證據指川知情

這篇社論是在眾院 21日召開第八次聽證會，重點討論川普究竟在暴亂事件中扮演什麼角色後的隔天發布，由於愈來愈多證據指向川普對國會暴亂「完全知情」，即便親近幕僚不斷要求川普盡速向支持者公開喊話，並要求他們停止暴行，但川普悍然拒絕；連紐約郵報都認為暴亂事件就算不是川普策畫的，他也有意放任事態發展。

長逾3小時無所作為

社論指出，觀察川普在1月6日國會山莊暴亂事件中扮演什麼角色的重點，不是看川普在橢圓形草坪(Ellipse)上的發言究竟有沒有煽動暴民攻擊國會，而是他在暴民攻陷國會後長達三個小時又七分鐘的「無所作為」；社論批評川普「總統沒阻止暴力事件是否構成犯罪由聯邦司法部 決定，但他的這一行為恰恰證明了他根本不適任總統；他當時唯一的目的就是用盡一切不計代價的辦法，阻止政權和平轉移。」

未阻暴亂 形同沉默煽動

社論還推測，川普之所以放任事態發展，是預料只要暴徒攻擊國會，就能迫使時任副總統潘斯(Mike Pence)放棄或推遲選舉人團計票程序，因此社論對於川普這種只問私利的行為非常惱火，重話抨擊川普：「川普是唯一能讓現場民眾聽話的人，他是唯一一個能夠阻止這件事發生的人，因此他的無所作為正是一種『沉默的煽動』。」

坐電視前看暴亂發生

社論對於聽證會的程序仍有疑義，表示整場審議下來沒有經過「證人詰問」的環節，可能引起外界對於眾院審議適法性的質疑；然而社論還是認為，不論「法律上」川普的無所作為有沒有觸法，在政治上川普選擇「邊坐在電視機前看著暴亂發生，還邊在推特上發煽動性貼文，並拒絕對國會提供幫助」之時，就足以證明他不夠格繼續當總統。