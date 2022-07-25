反川大將錢尼 連任初選不樂觀 放眼2024？

國會眾議員錢尼是眾院暴動調查委會的副主席，被共和黨保守派視為眼中釘，欲在8月懷俄明州初選中，除之而後快。(美聯社)

共和黨 懷俄明州參議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)高揭反前總統川普 大旗，深入追究去年國會暴亂責任歸屬，隨著期中選舉競選活動如火如荼進行，角逐第四個任期的錢尼很可能落敗，但盟友推測她可能放眼2024年大選。

美聯社報導，距離懷州共和黨初選不到三周，數千選民聚在夏日牛仔節慶會場，選區卻不見錢尼爭取連任的身影。

錢尼在1600哩外的華府，忙著處理國會暴亂眾院 特別調查委員會的聽證與調查事宜。

錢尼21日在聽證會上說：「川普蓄意選擇違背就職誓言。」

然而，懷州選民並不領情。

惠特蘭(Wheatland)牧場主人芬納提(Dean Finnerty)說：「我告訴你，我上次投給錢尼，但這次不會再投她了，我不知道她是否依然代表曾支持她的保守派選民。」

錢尼無情的批評川普，卻也賠上政治仕途，至少在短期內看似如此。

許多錢尼的盟友已經準備好因應她在懷州8月16日的共和黨初選，可能會輸給川普背書的懷州律師哈瑞特‧海格曼(Harriet Hageman)。

隨著初選投票日逼近，錢尼的團隊普遍認為她2022年的策略，可能讓她成為2024年強勁的總統候選人。

錢尼作為國會暴動調查委員會副主席所釋出的激烈反川訊息，可能聚集國內支持者及反川勢力網絡，成為她前進白宮的動力。

錢尼還沒透露任何關於2024年大選的訊息，但她不排除代表共和黨或獨立參選2024年總統。

現年55歲的錢尼在22日播出的「美國廣播公司」(ABC)採訪表示，「目前最重要的是保護國家免受川普侵害」，至於是否角逐白宮寶座，「以後」再決定。

錢尼的支持者了解她在懷州面臨的矛盾情況，川普約兩年前在懷州以43個百分點的幅度領先對手。

懷州眾議員、錢尼盟友布朗(Landon Brown)說：「錢尼知道她在懷州(政壇)搬石頭砸自己的腳，她這一生將會跛一隻腳走路，但我可以預見這會成就更大的野心。」

除了錢尼之外，共和黨2024年大選潛在的候選人還包括即將卸任的馬里蘭州州長霍根(Larry Hogan)，以及表明今秋不會角逐連任的伊利諾州聯邦眾議員金辛格(Adam Kinzinger)；錢尼與金辛格是國會暴亂眾院特別調查委員會中，唯二的共和黨成員。