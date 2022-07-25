我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挺波洛西訪台 龐培歐：我會跟妳一起去 那裡見

熱浪「烘烤」9千萬人 紐約、賓州、德州紛傳熱死人

國會暴亂聽證進入深水區 前內閣部長級要角 將約談

編譯潘勛╱綜合24日電
眾院國會暴動調查委員會的聽證，進入深水區，接下來將傳訊包括大法官湯瑪斯之妻在內的多位內閣成員的相關人士。(美聯社)
眾院國會暴動調查委員會的聽證，進入深水區，接下來將傳訊包括大法官湯瑪斯之妻在內的多位內閣成員的相關人士。(美聯社)

眾院調查國會山莊暴亂案委員會24日表示，打算約談更多川普時代內閣部長，另有意發傳票給保守派活躍人士、大法官湯瑪斯之妻維吉妮亞‧湯瑪斯(Virginia Thomas)，以便深入調查暴亂案，另了解川普居中扮演的角色。

美聯社報導，調查委員會表示，計畫9月復會時，約談更多證人，繼續把所見所得向民眾公告周知；委員會副主席麗茲‧錢尼(Liz Cheney，懷亥明州)指出，打算約談川普內閣更多成員、選戰組織成員，當然還會聚焦在特勤局。調查委員會在21日結束第八場聽證， 就開始暫時休會。

調查會聽證上展示據稱示威當天，暴徒要用來吊死副總統潘斯的絞台。(美聯社)
調查會聽證上展示據稱示威當天，暴徒要用來吊死副總統潘斯的絞台。(美聯社)

暴徒示威攻進國會大廈當天，正在主持大選認證程序的副總統潘斯與夫人凱倫，在隨扈保護...
暴徒示威攻進國會大廈當天，正在主持大選認證程序的副總統潘斯與夫人凱倫，在隨扈保護下躲藏到安全地帶。(美聯社)

川普時期官員 有意挺身作證

錢尼並未明指哪些川普內閣官員有意挺身作證，但在此之前便表示，有興趣訪談暴亂發生後，一些打算動用憲法第25修正案迫令川普下台的當時的部長們。

調查委員會已播出前司法部長巴維理的證詞，巴維理表示，自己幾次告訴川普，所謂大規模選舉舞弊案是鬼扯、毫無根據。

其他內閣成員已表示，他們有很重要的細節可以告知調查委員會；前教育部長狄弗斯(Betsy DeVos)之前向「今日美國報」(USA Today)表示，她向前副總統潘斯談到要不要援用憲法第25修正案，邀集大多數內閣成員，同意以川普不再能履行總統職責為由，要他去職。

國會山莊暴亂案發生的翌日，也就是2021年1月7日，狄弗斯在辭職信便譴責川普煽動暴民；同日辭職的還有運輸部長趙小蘭，她表示暴亂案讓她深感苦惱，無法釋懷。

據報導，川普政府的國務卿龐培歐(Mike Pompeo)及財政部長米努勤(Steven Mnuchin)也曾討論用憲法修正案，要求川普去職；民主黨眾議員路里亞(Elaine Luria)指出，國會暴亂案下階段偵辦，證詞將如水閘打開，洶湧而出。

大法官湯瑪斯之妻 列關鍵調查

眾院調查國會山莊暴亂案委員會24日表示，未來9月聽證會將傳訊大法官之妻、保守派活...
眾院調查國會山莊暴亂案委員會24日表示，未來9月聽證會將傳訊大法官之妻、保守派活躍人士維吉妮亞‧湯瑪斯，出席作證，屆時將是另場熱論。(美聯社)

調查委員會另希望多多了解維吉妮亞‧湯瑪斯如何千方百計想讓川普保住總統職務；國會山莊暴亂案曾呈送最高法院，大法官湯瑪斯有無因此而孳生利益衝突。

調查委員會6月已去函維吉妮亞‧湯瑪斯，要求約談她，希望她能配合；錢尼表示，希望她自願出席，不然委員會已準備周全，考慮向她發出傳票。錢尼另表示，委員會尚未決定就川普向司法部提出刑事轉介，但她表示，轉介給司法部絕對喜聞樂見。

委員會成員、共和黨眾議員金辛格(Adam Kinzinger，伊利諾州)指出，他認為刑事罪證已足，可以一路追溯到川普。

川普 司法部 大法官

上一則

6月指數9.1% 通膨到頂了？學者估：下跌緩慢

下一則

密利：解放軍5年間變強變危險 成美國長期主要挑戰

延伸閱讀

大屋頂下／智堅辛苦了（上）蔡英文論文及川普開槍

大屋頂下／智堅辛苦了（上）蔡英文論文及川普開槍
打臉川普陰謀論 潘斯：續沉溺2020 共和黨2024會再輸

打臉川普陰謀論 潘斯：續沉溺2020 共和黨2024會再輸
調虎離山計？美秘勤局捲入政變漩渦

調虎離山計？美秘勤局捲入政變漩渦
川普陣營謀畫重返白宮「F計畫」 清算5萬名公務員

川普陣營謀畫重返白宮「F計畫」 清算5萬名公務員

熱門新聞

商場民眾跟隨警方撤離。（247TV影片截圖）

印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍男擊斃槍手 警讚：真正英雄

2022-07-18 00:03
白宮首席防疫專家佛奇。(美聯社)

新冠無法根除？打4劑疫苗還會中招？佛奇說分明

2022-07-22 13:01
公布的錄像顯示，近400名員警案發當天，竟無一人採取救援行動，坐視小學生遭到殺害。圖為案發時，羅布小學校教室走廊都是警察，但坐視槍殺發生。(美聯社)

德州小學濫射案調查報告：400警只顧自保 坐視師生被槍殺

2022-07-18 02:30
聯邦眾議院議長波洛西。(路透)

波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好

2022-07-20 18:38
傑克森曾在前總統小布希、歐巴馬與川普執政期間擔任白宮醫生。(Getty Images)

前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期

2022-07-18 09:16
聯邦眾議院議長波洛西。(美聯社)

美推演：為阻波洛西訪台 中恐宣布台灣上空為禁航區

2022-07-21 19:58

超人氣

更多 >
中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通

中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通
害他戴綠帽馬斯克下跪求原諒 布林氣到離婚、大賣投資

害他戴綠帽馬斯克下跪求原諒 布林氣到離婚、大賣投資
林志穎清醒了 車禍第3天最新病況曝光

林志穎清醒了 車禍第3天最新病況曝光

千鈞一髮拉出林志穎 女醫感嘆「有事絕對被告死」

千鈞一髮拉出林志穎 女醫感嘆「有事絕對被告死」
華郵：白宮與國安官員 已向波洛西簡報訪台風險

華郵：白宮與國安官員 已向波洛西簡報訪台風險