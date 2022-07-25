國會暴亂聽證進入深水區 前內閣部長級要角 將約談
眾院調查國會山莊暴亂案委員會24日表示，打算約談更多川普時代內閣部長，另有意發傳票給保守派活躍人士、大法官湯瑪斯之妻維吉妮亞‧湯瑪斯(Virginia Thomas)，以便深入調查暴亂案，另了解川普居中扮演的角色。
美聯社報導，調查委員會表示，計畫9月復會時，約談更多證人，繼續把所見所得向民眾公告周知；委員會副主席麗茲‧錢尼(Liz Cheney，懷亥明州)指出，打算約談川普內閣更多成員、選戰組織成員，當然還會聚焦在特勤局。調查委員會在21日結束第八場聽證， 就開始暫時休會。
川普時期官員 有意挺身作證
錢尼並未明指哪些川普內閣官員有意挺身作證，但在此之前便表示，有興趣訪談暴亂發生後，一些打算動用憲法第25修正案迫令川普下台的當時的部長們。
調查委員會已播出前司法部長巴維理的證詞，巴維理表示，自己幾次告訴川普，所謂大規模選舉舞弊案是鬼扯、毫無根據。
其他內閣成員已表示，他們有很重要的細節可以告知調查委員會；前教育部長狄弗斯(Betsy DeVos)之前向「今日美國報」(USA Today)表示，她向前副總統潘斯談到要不要援用憲法第25修正案，邀集大多數內閣成員，同意以川普不再能履行總統職責為由，要他去職。
國會山莊暴亂案發生的翌日，也就是2021年1月7日，狄弗斯在辭職信便譴責川普煽動暴民；同日辭職的還有運輸部長趙小蘭，她表示暴亂案讓她深感苦惱，無法釋懷。
據報導，川普政府的國務卿龐培歐(Mike Pompeo)及財政部長米努勤(Steven Mnuchin)也曾討論用憲法修正案，要求川普去職；民主黨眾議員路里亞(Elaine Luria)指出，國會暴亂案下階段偵辦，證詞將如水閘打開，洶湧而出。
大法官湯瑪斯之妻 列關鍵調查
調查委員會另希望多多了解維吉妮亞‧湯瑪斯如何千方百計想讓川普保住總統職務；國會山莊暴亂案曾呈送最高法院，大法官湯瑪斯有無因此而孳生利益衝突。
調查委員會6月已去函維吉妮亞‧湯瑪斯，要求約談她，希望她能配合；錢尼表示，希望她自願出席，不然委員會已準備周全，考慮向她發出傳票。錢尼另表示，委員會尚未決定就川普向司法部提出刑事轉介，但她表示，轉介給司法部絕對喜聞樂見。
委員會成員、共和黨眾議員金辛格(Adam Kinzinger，伊利諾州)指出，他認為刑事罪證已足，可以一路追溯到川普。
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