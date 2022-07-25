國會暴亂聽證進入深水區 前內閣部長級要角 將約談

眾院國會暴動調查委員會的聽證，進入深水區，接下來將傳訊包括大法官湯瑪斯之妻在內的多位內閣成員的相關人士。(美聯社)

眾院調查國會山莊暴亂案委員會24日表示，打算約談更多川普 時代內閣部長，另有意發傳票給保守派活躍人士、大法官 湯瑪斯之妻維吉妮亞‧湯瑪斯(Virginia Thomas)，以便深入調查暴亂案，另了解川普居中扮演的角色。

美聯社報導，調查委員會表示，計畫9月復會時，約談更多證人，繼續把所見所得向民眾公告周知；委員會副主席麗茲‧錢尼(Liz Cheney，懷亥明州)指出，打算約談川普內閣更多成員、選戰組織成員，當然還會聚焦在特勤局。調查委員會在21日結束第八場聽證， 就開始暫時休會。

調查會聽證上展示據稱示威當天，暴徒要用來吊死副總統潘斯的絞台。(美聯社)

暴徒示威攻進國會大廈當天，正在主持大選認證程序的副總統潘斯與夫人凱倫，在隨扈保護下躲藏到安全地帶。(美聯社)

川普時期官員 有意挺身作證

錢尼並未明指哪些川普內閣官員有意挺身作證，但在此之前便表示，有興趣訪談暴亂發生後，一些打算動用憲法第25修正案迫令川普下台的當時的部長們。

調查委員會已播出前司法部 長巴維理的證詞，巴維理表示，自己幾次告訴川普，所謂大規模選舉舞弊案是鬼扯、毫無根據。

其他內閣成員已表示，他們有很重要的細節可以告知調查委員會；前教育部長狄弗斯(Betsy DeVos)之前向「今日美國報」(USA Today)表示，她向前副總統潘斯談到要不要援用憲法第25修正案，邀集大多數內閣成員，同意以川普不再能履行總統職責為由，要他去職。

國會山莊暴亂案發生的翌日，也就是2021年1月7日，狄弗斯在辭職信便譴責川普煽動暴民；同日辭職的還有運輸部長趙小蘭，她表示暴亂案讓她深感苦惱，無法釋懷。

據報導，川普政府的國務卿龐培歐(Mike Pompeo)及財政部長米努勤(Steven Mnuchin)也曾討論用憲法修正案，要求川普去職；民主黨眾議員路里亞(Elaine Luria)指出，國會暴亂案下階段偵辦，證詞將如水閘打開，洶湧而出。

大法官湯瑪斯之妻 列關鍵調查

眾院調查國會山莊暴亂案委員會24日表示，未來9月聽證會將傳訊大法官之妻、保守派活躍人士維吉妮亞‧湯瑪斯，出席作證，屆時將是另場熱論。(美聯社)

調查委員會另希望多多了解維吉妮亞‧湯瑪斯如何千方百計想讓川普保住總統職務；國會山莊暴亂案曾呈送最高法院，大法官湯瑪斯有無因此而孳生利益衝突。

調查委員會6月已去函維吉妮亞‧湯瑪斯，要求約談她，希望她能配合；錢尼表示，希望她自願出席，不然委員會已準備周全，考慮向她發出傳票。錢尼另表示，委員會尚未決定就川普向司法部提出刑事轉介，但她表示，轉介給司法部絕對喜聞樂見。

委員會成員、共和黨眾議員金辛格(Adam Kinzinger，伊利諾州)指出，他認為刑事罪證已足，可以一路追溯到川普。