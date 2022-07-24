FBI調查發現 華為設備恐干擾美核武通訊

FBI調查發現，華為製造的設備，能夠干擾美軍核武通訊。圖為華為商標。(路透)

聯邦官員至少自2017年起，就在調查中國於美國設置關鍵基礎設施的土地購買行為；其中最令人擔憂的，是中國華為 科技公司設置在美國中西部偏遠地區軍事基地附近的手機訊號塔設備。美國有線電視新聞網(CNN)23日引述多位不具名國安消息人士說法指出，聯邦調查局(FBI)確定該設備能夠捕獲和破壞美國國防部 高度機密通訊，其中包括監管美國核武的戰略司令部通訊在內。

報導指出，儘管各方普遍關注美國軍事設施附近的華為設備，相關調查起源至少溯至歐巴馬政府，但調查結果一直未被公開報導。聯邦政府調查發現，中國明顯試圖在美國軍事和政府設施敏感地區附近設下監聽設備，因此他們將他們認為是「中國間諜溫床」的一個地區領事館關閉，並阻礙了中方企圖。

目前尚不清楚美國情報界是否確定已有任何數據被截獲、並從這些塔台發送回北京。熟悉該問題的消息人士指稱，從技術角度來看，要證明特定數據被盜並發送到海外，非常困難。

可攔截商業通訊、美軍電波

中國政府強烈否認有任何間諜活動；華為也聲明否認其設備能在發送給國防部的任何通訊頻譜中運行。但熟悉調查的多位消息人士告訴CNN，毫無疑問，華為設備不僅能攔截商業通訊，還能攔截軍方使用的高度機密無線電波，擾亂美國戰略司令部關鍵通訊，讓中國政府有了潛在威脅美國核武的窗口。

了解調查情況的前聯邦調查局官員指出，「這涉及到我們的最敏感事宜，會影響我們對核武的指揮和控制能力。這屬於『BFD』(大事)級別。」

前官員將調查結果描述為「分水嶺」。白宮及政府部分高級決策者2019年被告知此調查後，聯邦通訊委員會(Federal Communications Commission，FCC)啟動規範，有效禁止小型電信公司使用華為和其他部分品牌中國製造設備。一位前美國官員說：「這項調查結果，讓最高層的一些鴿派變成了鷹派。」

國會2020年批准19億元，用於在美國農村地區移除中國華為和中興通訊(ZTE)技術設備。但兩年後，這些設備仍未移除，農村地區電信公司仍在等待聯邦的報銷款項。

FCC迄今收到約2萬4000件移除中國製通訊設備申請，但要補償所有符合條件公司，所需資金不足30億元。由於國會未提供更多資金，FCC表示，它計畫向獲准公司補償約40%移除華為設備費用。

CNN報導，司法部2020年底將與華為設備有關的國家安全擔憂，提交至商務部 ，並提供相關設備在美國位置訊息。拜登政府2021年上任後，商務部對華為展開自己的調查，以確定是否需採取更緊急行動將其自美國電信網絡中剔除。該調查進展緩慢且仍在進行中。根據商務部調查結果，美國電信運營商可能會被迫迅速移除華為設備，否則將面臨罰款等處罰。