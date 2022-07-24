憂經濟衰退 科技巨頭減緩徵才 谷歌CEO：好日子已過去

幾家超大型科技公司擔心經濟衰退，已經開始裁員。圖為華爾街紐約證交所。(Getty Images)

大型科技公司正為可能的經濟衰退和不確定的未來預做準備，此舉嚇壞了其他行業，也引來更多經濟焦慮。幾大科技巨頭報告呈現增長放緩並減少招聘之際，谷歌執行長警告，「好日子」已成過去。

華盛頓郵報23日報導，多家大型科技巨頭將在本周公布季度收益，最近他們都在暗示自己正努力因應挑戰；在矽谷，裁員和招聘放緩的消息已司空見慣；初創企業表示，資本正在枯竭中；員工則被告知，公司業務正發生變化。

與此同時，推特(Twitter)與馬斯克 (Elon Musk)在法庭上糾纏不清，結果如何也不確定，推特22日公布的數據令人失望；亞馬遜 (Amazon)正面臨日益增長的勞工權利運動；臉書 (Facebook)面臨新廣告環境。國內外監管機構則威脅要打擊整個產業。

社群媒體公司Snap於21日公布收入增長低於預期、且基於「與運營環境有關的不確定性」拒絕對未來利潤做出預測，公司股價22日大跌近40%。Netflix的客戶流失中，本周也重申他們正面臨「經濟增長緩慢」等因素。臉書母公司Meta發言人克雷頓(Tracy Clayton(表示，受到經濟大環境的影響，公司將繼續對部分業務做出改變。

大科技公司凍結招聘、預測悲觀，與這些大公司過去十年來一貫的長紅表現，形成鮮明對比，引發經濟學家和華爾街投資者的擔憂。分析師預測，亞馬遜、微軟、谷歌、臉書和蘋果本周發布的報告數據，可能是這些公司未來幾個月如何應對局勢變化的最明顯信號。

彭博(Bloomberg)則報導，蘋果公司的招聘和支出放緩；蘋果素來是衡量消費者花錢意願的指標，這樣的消息也推動主要股市指數下滑。Sevens Report Research總裁伊薩耶(Tom Essaye)指出，「市場的基本邏輯是，那些大公司看到了什麼別人沒有看到的東西？如果他們都這樣做，沒那麼強的公司怎麼辦？」

幾個月來，科技公司一直在向投資人發出「榮景即將結束」的信號。其中，亞馬遜是今年最早警告大家他們雇了過多倉庫工人且過度建設的科技巨頭之一。特斯拉20日公布收益優於預期，但在會議中，執行長馬斯克及主管也面臨有關潛在經濟衰退的質疑。馬斯克今夏稍早曾表示，他對經濟有一種「超級糟糕的感覺」，並預計特斯拉受薪工人會削減約10%。彭博報導，微軟最近在網路上刪除了職缺列表。

谷歌母公司Alphabet執行長皮伽(Sundar Pichai)上周在致員工備忘錄中表示：「我們需要更有創業精神，拿出比以前『好日子』時期更緊迫、更專注和更渴望的工作表現。」皮伽還說，公司將削減其瘋狂招聘步伐，新員工將集中在工程等技術崗位，「提高公司效率，要靠我們所有人。」

市場專家說，其他公司可以立即收緊業務來應對大型科技公司的緊縮徵兆。但也有許多人認為，這些大科技公司是在為經濟衰退做準備，而不是因為業務指標暴跌而恐慌。

景順(Invesco)首席全球市場策略師胡珀(Kristina Hooper)表示，「有些人認為這是正面的，因為這些公司越來越有紀律了。」哈佛經濟學教授弗曼(Jason Furman)也說：「在新冠疫情期間，大科技公司並沒有流失過多勞動力，從某方面來看，隨著經濟看來進入需重新調整的更艱難時期，他們的表現和作為並不奇怪。」