金融時報：波洛西訪台 北京暗示軍事回應

拜登總統（左）不贊同眾院議長波洛西（右）此時訪台。（美聯社）

金融時報網站23日報導，根據六名知情人士透露，北京私下警告華府 ，波洛西 訪台，可能引發軍事回應。

眾院議長波洛西8月可能訪台的訊息甚囂塵上，新聞曝光後，總統拜登 突然在記者會上表示「軍方認為不宜」，波洛西則以「我沒直接聽到總統反對」回應。華府兩個老江湖高來高去，華爾街日報23日社論以「波洛西與拜登，台灣與中國」為文指出，拜登的表態讓波洛西的訪台更為艱難。

華爾街日報社論開頭就以詼諧口吻表示，每當拜登突然出現在媒體前時，「有個製造麻煩的習慣」。關於波洛西尚未確定的訪台行程，拜登讓她很難為。

波洛西在每周例行記者會上被問及拜登的說法時表示，她認為拜登的意思是「軍方或許擔憂飛機會遭中方擊落之類的。我並不確切知道，我沒看到，我沒聽到」。波洛西說，「我不曾從總統那裡聽說」。

社論挖苦美國國防部，是否擔心美國政壇第三號人物搭乘的專機會被解放軍擊落？

中國外交部發言人趙立堅19日警告，關於波洛西台灣之行將對美中關係「產生嚴重的負面影響」，中國將「採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整」。

社論指出，或許是拜登表態後、中國感受到美國的軟弱，外交部發言人汪文斌21日還加碼表示，「如果美方一意孤行，中方必將採取有力措施予以堅決應對和反制，我們說到做到」。

社論說，如果波洛西不訪台灣，中國霸凌威脅得逞，美國在亞太地區的盟友怎麼看美國？如果中國可以阻止美國高官訪台，美國捍衛台灣的決心又有多堅定？

經過這番波折，社論結語是波洛西現在幾乎非訪台不可了，只希望一切平安。

另外，拜登三度表示美國會以軍事力量保衛台灣，是否意味著對台政策轉變。白宮國家安全顧問蘇利文22日重申美國的「一個中國」政策與維持「戰略模糊」的必要性。

蘇利文說，美國的對台政策沒有改變，依舊維持戰略模糊；每一任美國政府的台灣政策，無論是聲明或實際，都有很多不同的說法，從某種程度來說，政策中存在模糊與創造性張力，讓美國維持數十年來的台海和平穩定。

日本共同社發自華府的報導指出，專家認為，白宮的「戰略模糊」適用台海兩岸：不僅嚇阻解放軍犯台，同時也避免台灣尋求獨立。