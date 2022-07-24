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全美97%郡中產階級 難扛高房價

編譯徐薏茹／綜合23日電
由於屋價飛漲，全美絕大多數地區的中等收入者，比以往更難負擔購屋。(Getty Images)
由於屋價飛漲，全美絕大多數地區的中等收入者，比以往更難負擔購屋。(Getty Images)

房地產數據公司ATTOM最新的「住房負擔能力報告」(Home Affordability Report)顯示，與歷史平均相比，2022年第二季，中等住房對於全美97%郡的中等收入者來說變得更難以負擔，為2007年以後的最高數據；2021年第二季同一項數據為69%。

ATTOM的報告分析每個郡的平均薪資、抵押貸款、財產稅，以及中等價獨棟家庭住房所需的保險，以此決定負擔能力；分析師假定買家支付20%頭期款，且最多將每月總收入的28%用於支付房屋貸款。

然而根據全國房地產經紀人協會(National Association of Realtors)的數據，房屋首購族支付的頭期款一般介於6%至7%之間；非首購族通常支付17%頭期款。

頭期款較低代表買家必須借貸更多錢，每月支付的房貸也就更高，因此變得更難以負擔。

與歷史水平相比，在2022年第二季，研究分析的575個郡中，對於平均薪資收入階層而言，有560個郡的房價中位數比過去更加難以負擔；換句話說，與過去相比，買房花費將占薪資中的更高比率。

除了比較住房成本與歷史平均，ATTOM的研究也發現67%郡的平均薪資階層負擔不起中等房屋；無法負擔人口最多的郡包括洛杉磯、馬里科帕郡(Maricopa)、聖地牙哥、橘郡、國王郡(Kings County，布魯克林)。

研究中有187個郡的中等價格房屋仍屬於平均薪資階層可負擔的範疇，其中最大的幾郡包括芝加哥庫克郡(Cook)、休士頓哈里斯郡(Harris)、費城、俄亥俄州富蘭克林郡(Franklin)、明尼蘇達州亨內平郡(Hennepin)。

ATTOM的報告顯示，40%的市場中，需有7萬5000元以上的年薪才負擔得起中等價位房屋，研究中要求最多年薪的20個郡位於沿海地區，主要在加州

購買房屋所需收入最高的兩個郡為紐約(曼哈頓)、加州聖馬刁(San Mateo)郡；在紐約年收入需達36萬2691元才有能力購買一般房屋；在聖馬刁，年收入則必需達到35萬7567元。

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