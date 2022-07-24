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一份工作養不活全家 兼差族大增抗通膨

編譯徐薏茹／綜合23日電
由於通貨膨脹，打一份工不足以養活全家，許多人需要兼差。圖為佛州邁阿密的公開招聘會吸引許多人求職。(美聯社)
由於通貨膨脹，打一份工不足以養活全家，許多人需要兼差。圖為佛州邁阿密的公開招聘會吸引許多人求職。(美聯社)

40年來最高的通膨率為數百萬家庭帶來沉重負擔，近期一項調查顯示，四分之三的中等收入美國人表示收入不足以支付生活開支，許多人不得做兩份全職工作以維持生計。

哥倫比亞商學院(Columbia Business School)教授柯恩(Mark Cohen)接受CBS節目「MoneyWatch」採訪指出：「到頭來，你能使用的信用卡以及能避免支出的事項只有這麼多，直到你意識到可能必須做第二份工作，問題在於每個月的收入有多少，每個月的支出為何，假使財務處於赤字狀態，就得尋找另一份工作或額外的工作。」

根據聖路易斯聯儲(St. Louis Federal Reserve)的數據，2020年新冠疫情爆發時，國內約4%的勞工同時做多份工作；到了今年6月，該數據躍升將近一個百分點。

如今雖然身兼多份差的人較少，但做兩份全職工作的國人卻比以往都還要多，每周的工時超過70小時。

聯邦勞工數據顯示，6月有42萬6000人從事兩份全職工作；2020年2月此一數據為30萬8000人。

除了反映出國人正經歷財務壓力，專家指出，這一趨勢也反映強勁的就業市場與就業機會。

智庫「經濟政策研究所」(Economic Policy Institute)主任海蒂‧席爾霍茲(Heidi Shierholz)說：「從歷史經驗來看，當勞動力市場強勁時，做多份工作的勞工比例會上升，而當勞動力市場疲軟時，這一比例會下降。」

伊利諾伊州29歲居民墨菲(Crissen Murphy)也同時做兩份工作，他在供水服務公司Hinckley Springs擔任全職推銷員，同時經營自己的洗車與汽車美容事業－「Murphy's Portable Wash」。

墨菲表示：「我在周末為了額外的錢工作，用來支付帳單。」大部分時候，他都能控制成本，墨菲說：「我是個真正的大忙人，忙得只能吃麵包三明治」額外的工作讓他得以負擔更高的電費與飆漲的油價，也促使他能高效組織，墨菲直言：「沒有時間玩樂」。

勞工 就業 疫情

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