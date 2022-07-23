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紐約州2警巡邏遇襲1死1傷 兇手開17槍 波及15歲少女

布朗士男子車內交談 遭精神病患當街捅死

記者張晨／紐約報導
紐約市布朗士一名男子坐在車中與妻交談，突然被人從車外捅了一刀，送醫後不治。圖為警方在現場調查，死者妻子用來反擊的工具還留在現場。(翻攝自WABC新聞)
紐約市布朗士一名男子坐在車中與妻交談，突然被人從車外捅了一刀，送醫後不治。圖為警方在現場調查，死者妻子用來反擊的工具還留在現場。(翻攝自WABC新聞)

紐約市布朗士區一名35歲男子坐在車中正與妻子交談，突遭19歲疑似罹患精神疾病的嫌犯持刀捅入胸部，送醫後不治；而其妻子親眼目睹一切。

警方表示，案件發生在21日下午1時15分左右，被害者里弗斯(Nathaniel Rivers)將車子停在路邊，正和妻子坐在車中交談，19歲的嫌犯梅薩(Franklin Mesa)走近車輛，短暫與里弗斯交談幾句後，突然持刀伸進車窗，向正要推門而出的里弗斯捅了一刀。

警方表示，在里弗斯被刺後，妻子從車中跳出，抓起一支鐵製工具擊打嫌犯，但卻無法挽救丈夫。

里弗斯被送往聖巴納巴斯醫院(St. Barnabas Hospital)後，被宣布死亡。

市警隨後在居住在同一個街區的梅薩家中將他逮捕，梅薩患有精神分裂症，有精神病史，在所住的社區人盡皆知。他曾在2021年4月因襲擊輕罪被捕，但隨後被送往精神治療。

警方表示，里弗斯生前和梅薩都知道彼此，但並不熟識，也沒有任何交往紀錄。由於被害者已死亡，且嫌犯目前無法準確地交流，在行凶前前兩人說了些什麼，凶殺原因仍在調查中。警方初步指控的罪名包括謀殺(murder)、過失殺人(manslaughter)和非法持有武器(possession of a weapon)等。

根據鄰居描述，里弗斯為人和善，是「所有人最好的朋友」，除了友善還相當有愛心，不與人為惡；他與妻子育有一個11歲的兒子。

紐約市布朗士區21日發生一起無故攻擊案件，一名35歲的男子正坐在車中與妻子交談，...
紐約市布朗士區21日發生一起無故攻擊案件，一名35歲的男子正坐在車中與妻子交談，突遭19歲精神病嫌犯持刀捅入腹部，送醫後不治。(取自谷歌地圖)

布朗士 紐約市

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