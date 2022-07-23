我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

查克柏格租過的灣區房子 18年後月租翻倍…逾萬元

紐約州2警巡邏遇襲1死1傷 兇手開17槍 波及15歲少女

愛阿華州立公園露營區槍響 男殺3同伴後自盡

編譯洪毅／綜合22日電
愛阿華州馬科克塔洞穴州立公園發生槍擊案，連同兇手有四人死亡。圖為警方展開調查。(美聯社)
愛阿華州馬科克塔洞穴州立公園發生槍擊案，連同兇手有四人死亡。圖為警方展開調查。(美聯社)

愛阿華州知名觀光景點「馬科克塔洞穴州立公園」(Maquoketa Caves State Park)的露營地22日早晨傳出槍擊案，檢調人員稱，來自內布拉斯加州的23歲男子舍溫(Anthony Sherwin)殺害三名同行露營客後，自己也舉槍自盡。

愛阿華州刑事犯罪調查小組(Iowa Division of Criminal Investigation)探員克拉弗爾(Mike Krapfl)表示，警方在22日上午6時30分左右接到報案，稱馬科克塔洞穴州立公園發生槍擊案；警方到場後發現，露營地有三人遭到槍殺。

克拉弗爾表示，警方發現三具遺體後，意識到「還少一名露營客」；在搜查整座州立公園之後，在案發地以西不遠處發現舍溫的遺體，身上有槍傷，目前檢警推斷，舍溫應是槍殺三名露營客後舉槍自盡。

克拉弗爾沒有透露舍溫與三名露營客的關係及作案動機，其餘三名露營客的身分亦尚未公布，不過「還少一名露營客」的說詞表明，舍溫很可能係與遇害三人同行。

儘管檢調人員表示，公眾安全威脅不復存在，不過愛阿華州自然環境廳仍暫時關閉整座馬科克塔洞穴州立公園，直至另行通知，以利檢調人員進一步調查此案。

愛阿華州州長雷諾茲(Kim Reynolds)表示，這是愛阿華州「甚難想像會發生的悲劇」，她對此事的發生感到「震驚」，三名露營客的死讓她感到「至為沉痛」，將為此事哀悼及祈禱。

馬科克塔洞穴州立公園位於愛阿華州第二大城、錫達拉皮茲(Cedar Rapids)東北61哩處，占地370英畝，共計13座洞窟，是全愛州洞穴資源最豐富的州立公園，為當地熱門景點，每年吸引30萬名遊客造訪。

今年4月時，錫達拉皮茲才發生造成兩人死亡、十人受傷的槍擊事件，一名槍手疑似已有針對目標，卻在夜店舉辦派對時下手，而造成巨大傷亡；而在此之前的十年間，錫達拉皮茲只發生過兩宗造成四人以上死亡或受傷的槍擊事件。

來自內布拉斯加州的23歲男子舍溫(Anthony Sherwin)殺害三名同行露...
來自內布拉斯加州的23歲男子舍溫(Anthony Sherwin)殺害三名同行露營客後，自己也舉槍自盡。(美聯社)

愛阿華州 州立公園 槍擊

上一則

利用未布雷水道 烏克蘭將在土耳其卸糧

下一則

懷州初選不樂觀 麗茲‧錢尼：保護國家免受川普侵害最重要

延伸閱讀

4人露營3人遭槍殺 愛阿華警找到第4人陳屍不遠處

4人露營3人遭槍殺 愛阿華警找到第4人陳屍不遠處
今最高溫123度、德州66歲婦女熱死…全美明天持續熱浪

今最高溫123度、德州66歲婦女熱死…全美明天持續熱浪

神祕「洞穴探險」搭船看岩壁蜿蜒 地下瀑布好清涼

神祕「洞穴探險」搭船看岩壁蜿蜒 地下瀑布好清涼
長島海灘沙魚襲擊不斷 擴大無人機巡邏

長島海灘沙魚襲擊不斷 擴大無人機巡邏

熱門新聞

商場民眾跟隨警方撤離。（247TV影片截圖）

印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍男擊斃槍手 警讚：真正英雄

2022-07-18 00:03
聯邦眾議院議長波洛西。(路透)

波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好

2022-07-20 18:38
公布的錄像顯示，近400名員警案發當天，竟無一人採取救援行動，坐視小學生遭到殺害。圖為案發時，羅布小學校教室走廊都是警察，但坐視槍殺發生。(美聯社)

德州小學濫射案調查報告：400警只顧自保 坐視師生被槍殺

2022-07-18 02:30
傑克森曾在前總統小布希、歐巴馬與川普執政期間擔任白宮醫生。(Getty Images)

前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期

2022-07-18 09:16
(取自IMO官網)

國際奧數賽 中國6人全滿分總成績奪冠 美排第3

2022-07-15 14:06
聯邦眾議院議長波洛西。(美聯社)

美推演：為阻波洛西訪台 中恐宣布台灣上空為禁航區

2022-07-21 19:58

超人氣

更多 >
林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上

林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上
他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座

他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座
天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫

天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫
精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹

精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹
中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強