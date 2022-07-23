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亞利桑納州初選 各挺不同候選人 川普、潘斯拚場

編譯盧炯燊／綜合22日電

亞利桑納州鳳凰城22日晚上的政治熱度與白天的氣溫一樣高，前總統川普與前副總統潘斯當天同時現身，為各自力挺的共和黨內的初選候選人站台，而外界分析，兩人其實是另有所圖，旨在著眼於2024年的總統大選。

潘斯與即將離任的州長杜西(Doug Ducey)結盟，表態支持前房地產開發商羅布森(Karrin Taylor Robson)爭奪杜西遺下的空缺，並參加她的造勢晚會；川普則支持「福斯新聞」(Fox News)前主播卡麗‧雷克(Kari Lake)，在鳳凰城的普雷斯科特山谷(Prescott Valley)集會上現身，這是該州最保守的地區。

同時為雷克站台的還有川普支持的亞州總檢察長候選人哈馬德(Abe Hamadeh)及州務卿候選人芬臣(Mark Finchem)。

川普很早就支持雷克，但羅布森有後來居上之勢，這很大程度上得益於在電視廣告上大灑金錢，估計她已花了1700萬元。雖然有評論認為她可以大撒與丈夫在房地產開發上賺的錢，但不容忽視是獲得潘斯及杜西的支持。

上個月的一項民調顯示，雷克領先羅布森五個百分點，由於有25%選民尚未決定，這將會主導8月2日初選投票的結果。

川普與潘斯這對前朝老搭檔，這次各自為支持的候選人站台，評論認為都是想利用這個平台著眼於2024年的選舉。亞利桑納州長初選已成為兩人角力的擂台，選舉結果將是衡量兩人在黨內影響力的指標。

由於眾院國會暴亂調查委員會在21日的聽證會上，講述了川普當天未出力平息暴亂，因此川普也利用站台的機會作出回應。不過潘斯在給羅布森站台時，根本不想與川普及國會暴動扯上關係。

在站台前的當天下午，潘斯與杜西及羅布森一起出席邊境巡邏委員會會議，在記者會上批評了民主黨的移民政策。此外他在推特貼文表示，人們希望即將到來的選舉「與過去有關，但選舉總是與未來有關」；這個說法顯然是意有所指。

川普 亞利桑納州 房地產

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