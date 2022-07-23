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略微咳嗽 拜登染疫狀況好轉 首次參加視訊會議

記者張文馨／華盛頓報導
白宮表示，拜登總統染疫後22日病情好轉。圖為白宮發布的當天拜登電話辦公的照片。(美聯社)
白宮表示，拜登總統染疫後22日病情好轉。圖為白宮發布的當天拜登電話辦公的照片。(美聯社)

拜登總統染疫第二天，白宮醫師22日指拜登症狀改善，相關生理指標均正常；中國國家主席習近平22日上午發出慰問拜登的電報，祝福拜登早日康復，但未提及其他議題。

中國外交部表示，習近平在慰問電中表示，「得知總統先生感染新冠病毒，謹向你表達誠摯的慰問，望你早日康復」。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)22日下午對記者證實，中國國家主席習近平透過中國駐美國大使館發出書面慰問，這是訊息的唯一內容；由於當天上午才收到，因此拜登尚未回覆。

至於拜登何時要與習近平對話，柯比說，拜登當然想和習近平對話，不過現在沒有相關訊息可宣布；想必拜習之間有許多議題可談，從全球經濟到國際安全所包含的衝突與壓力，皆是可能觸及的議題。

針對拜登的健康狀況，白宮醫師歐康納(Kevin O’Connor)22日透過書面更新最新狀況，他說，拜登在服用新冠治療口服藥物Paxlovid後，症狀改善，但仍有流鼻水、疲倦以及偶爾輕微咳嗽，脈搏、血壓、呼吸頻率與血氧濃度完全正常，截至目前，拜登用藥情況良好，將會持續服用Paxlovid。

此外，拜登還在醫師建議下服用補充藥物以解決體溫和咳嗽問題。

白宮表示，拜登總統新冠確診後22日病情好轉，圖為他當天與財經團隊舉行視訊會議。這...
白宮表示，拜登總統新冠確診後22日病情好轉，圖為他當天與財經團隊舉行視訊會議。這是他染疫後首次公開亮相。(美聯社)

白宮新冠事務協調官賈哈(Ashish Jha)22日與拜登透過視訊通話，指出拜登精神狀態和進食情況皆良好；白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)說，拜登希望美國人民了解，他每天仍工作八小時以上，並提醒民眾接種疫苗。

拜登22日下午視訊參加經濟會議討論油價，聲音略微低沉並出現咳嗽聲，隨行記者透過視訊詢問拜登感覺如何時，他舉起大拇指微笑回應。

此外，尚皮耶表示，白宮匡列拜登的17位密集接觸者，到目前為止無人確診。

拜登 白宮 習近平

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