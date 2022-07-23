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波洛西訪台 中國恐升高台海軍事行動

記者張聲肇／綜合報導
國會眾院議長波洛西計劃近期訪問台灣，不僅中國大陸反應強烈，白宮也擔心加劇美中緊張關係。(美聯社)
國會眾院議長波洛西計劃近期訪問台灣，不僅中國大陸反應強烈，白宮也擔心加劇美中緊張關係。(美聯社)

國會眾院議長波洛西8月訪台能否成行，至今不明，五角大廈評估，由於訪問團計畫搭乘軍機，中國會認定為軍事挑釁，加劇美中之間的緊張關係，行政部門已把拜登總統的觀點轉達給波洛西辦公室。

波洛西擬訪台消息19日曝光後，拜登總統公然引述軍方評估勸戒，頗有對堂堂國會議長施壓之勢；根據華爾街日報報導，參謀首長聯席會議主席密利和印太指揮部總司令艾奇利諾親赴國會向波洛西說明情況，但鑒於府會分際，也不便公然呼籲議長放棄行程，何況議長也沒宣布要出訪台灣。

華府與北京正費力想把雙方之間的「火氣」降下來，眾院議長若親至台灣表達立法部門對台灣的支持，行政部門的努力可能功虧一簣，因為官方與專業人士的評估都是：若成行，中共必會在台灣四周和台灣海峽升高軍事行動，警告美國與台灣。

波洛西辦公室22日對此事不表態。21日回答媒體提問時，也以安全為由，拒不透露出訪計畫，也不回應拜登引述軍方表達憂慮。她說，「我想，總統的意思是說，也許軍方害怕我們的飛機會被中方擊落之類，我不確知。」她說，總統本人未和她討論此事。

波洛西駁斥此行會被中共視為挑釁的說法。「很重要的是，我們要表達對台灣的支持。」

共和黨議趁機鼓舞波洛西，還稱讚她向來反共的立場。德州選出的眾議員麥考爾(Michael McCaul)就說，「我們親身到台灣，對中國表示我們對台灣的支持，這點很重要，議長本人去台灣，就是很強烈的表達」。

對於中國外交部發言人汪文斌亮出「我們說到做到」的威脅，保守派智庫美國企業研究所外交國防政策研究部主任沙克(Kori Schake)也認為，這次，中方可能不會僅止於嘴巴嚷嚷，「後果可能真的會很嚴重」。

白宮官員說，行政部門已提供議長出訪前該知道的重要資訊與「前後脈絡」分析，「出行與否，最後由她決定」。

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