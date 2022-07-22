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華為設備訊號塔靠近美軍基地 商務部要查

編譯孫梁／綜合21日電
拜登政府擔憂裝有華為設備的手機訊號塔可能捕捉美軍基地和飛彈發射場的敏感訊息。（路透）
拜登政府擔憂裝有華為設備的手機訊號塔可能捕捉美軍基地和飛彈發射場的敏感訊息。（路透）

知情人士指出，拜登政府擔憂裝有華為設備的手機訊號塔可能捕捉美軍基地和飛彈發射場的敏感訊息，以獲取美軍演習和基地備戰的敏感資料並傳回中國，正對中國華為公司在美設備進行調查。

路透21日報導，商務部去年4月啟動調查時傳訊了華為公司，以了解華為設備捕捉的手機簡訊與地點等資料如何與其他國家分享。拜登政府去年5月以行政令方式，授權商務部的調查。

商務部對調查既不確認也不否認，表示「保護美國人的訊息安全以免被惡意收集，對捍衛經濟和國家安全至關重要」。

華為沒有回應詢問，但否認美國政府的間諜和威脅國家安全指控。中國駐美國使館也沒有回應特定指控，只電郵回覆說：「美國政府濫用國家安全概念和國家權力，全力打壓華為和其他中國電訊公司，卻沒有拿出威脅美國和其他國家安全的證據。」

路透表示，無法確定商務部的調查最終會導致對華為採取何種措施，如果確定構成國安威脅，將加重制裁華為，比聯邦通訊委員會(FCC)實施的現有制裁更嚴厲。八名現任和前任政府官員認為，調查反映出美國在國家安全問題上，對華為有著揮之不去的憂慮。

根據川普政府授權，商務部禁止所有美國公司與華為做生意，要求電訊公司儘快移除華為的設備，否則將被罰款。

美國政府長期指控華為監視美國客戶，聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)說：「如果華為等中國公司不受限制地進入我們的通訊基礎設施，就會收集訊息。如果被要求交出，他們沒有選擇，只能將訊息交給中國政府」。

華盛頓的戰略與國際研究中心專家路易斯(Jim Lewis)說：「手機塔台裝個接收器就能收集訊號，意味著可獲取情報，沒有一個情報機構會放過這種機會。」

美國2019年的法律禁止美國公司利用聯邦補貼購買華為設備，要求美國電訊公司必須在移除華為的設備，但最快也要在2023年中旬才能見效；FCC目前發出的聯邦補助款僅占申請總數的40%。

FCC指出，蒙大拿州Malmstrom空軍基地作為監視飛彈發射的三個美軍基地之一，附近的手機塔就使用了華為技術。FCC成員卡爾(Brendan Carr)說，華為手機獲取的訊號可反映附近部隊的備戰調動，對手的預警系統可使用，非常令人擔憂。

內布拉斯加和懷俄明州至少還有兩處使用華為設備的訊號塔靠近軍事基地，內州的訊號塔位於一個洲際飛彈發射井附近。

華為 商務部 手機

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