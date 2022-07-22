7名四星退役上將發公開信： 川普放任國會暴徒是瀆職

美軍七名四星退役上將21日聯名發表公開信，指責2021年1月6日發生國會山莊暴亂案，最讓人吃驚的是時任總統、美軍總司令的川普 罔顧保護、捍衛、不容憲法受損的職責，任由暴徒逞凶；將領們指責川普實犯瀆職罪。

七名退役上將指出，誠盼國家未來不再面臨此類危機；但為確保憲政秩序安全，軍方將領必須為類似狀況做好準備，以防指揮鏈不明、總統命令的合法性有疑慮。

七名高級將領的公開信發表在紐約時報輿情版，這些在歷任民主黨、共和黨籍總統任內官拜四星上將的將領在公開信中說，「暴民攻打國會山莊時，美軍總司令未有行動以恢復秩序，甚至還鼓勵暴徒」。

將領們指出，眾院 調查國會山莊暴亂案委員會提出很多駭人發現，但最讓他們吃驚的是：當天暴民試圖阻擋政權和平轉移、踐踏國會山莊，川普罔顧職責；不僅如此，暴亂案發生前幾周，川普的盟友還唆使他違法下令，動用軍隊沒收投票機器，指揮行動，攻擊總統選舉，只為留戀權力；川普的違法命令，重傷美國民主制度的憲法準則：由文職總統控制軍方。

公開信中說，憲法實踐200多年，民眾習以為常，但美國民主制度的強大，端賴文職及軍方領袖都有信心，認為大家的宗旨相同，都在支持、保護憲法。

將領們指出，國家文職領袖與軍方的關係，是由既定的指揮鏈搭好結構：由小部隊長官，到各級較高階指揮官、將領，再到國防部長，最終由總統指揮。文職官員的威信來自憲法、法律權，有責任決定是否動用部隊；身為職業軍人，高階將領們有義務提供坦率、專業的建議，該如何動用軍隊，再服從一切合法命令，不管是否同意。

公開信指出，國會山莊暴亂案適足以證明軍方及文職領袖執行憲法明定關係，還有關係遭到威脅時，會發生什麼事；一群暴民攻打國會山莊，總司令竟未有行動以恢復秩序，甚至鼓勵暴徒；誠如現任參謀首長聯席會議主席密利 上將在國會作證指出，時任副總統的潘斯為填補真空，還找國民兵來介入。