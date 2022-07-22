特勤局刪除國會期間簡訊 國安部發動刑事調查

特勤局刪去國會暴動期間的簡訊內容，國土安全部已列入刑事偵辦，不准特勤局繼續內部調查。圖為特勤人員日前出勤狀況。（Getty Images）

聯邦特勤局(US Secret Service)人員手機 內有關2021年1月6日國會暴亂的簡訊遭到刪除，已成為目前調查的重點之一，在消息人士爆料國安部(DHS)監督長辦公室耽擱數月才向國會回報此事之後，媒體報導，國安部內部監督單位已發動刑事調查。

國家廣播公司新聞網(NBC News)引述匿名消息來源報導，DHS督察長辦公室(Office of Inspector General)20日晚間告知特勤局此刑事調查，並下令特勤局停止有關簡訊遭刪除的內部調查。

眾院 調查國會暴亂的特別委員會從督察長辦公室得知，特勤局蓄意以「設備更新計畫」為由，將2021年1月5日和6日的簡訊刪除；該委員會得知後於上周對特勤局發出傳票 ，要求取得簡訊內容。

該委員會20日表示，特勤局刪除國會暴亂日的簡訊內容，恐觸犯聯邦紀錄保存法；不過特勤局在此前一天發出聲明表示，該局已回應傳票交出一則簡訊。

DHS副檢察長阿亞拉(Gladys Ayala)致函特勤局局長穆雷(James Murray)表示：「為確保本調查公正性，特勤局不得就蒐集與保存上述證據，進行任何進一步的調查行動。」

特勤局21日發聲明表示已收到DHS信函，並將徹底展開法律調查，確保特勤局充分配合監督行動，不會產生衝突。

在此之前，知情人士透露，DHS督察長辦公室2月便得知，特勤局人員手機內有關2021年1月6日的簡訊紀錄已被刪除，並耽擱數月之久，直到本月13日才致函國會告知此事。

DHS督察長辦公室2021年10月原本準備發布警示公告，內容是特勤局及DHS其他部門拒絕提供與國會暴亂有關的文件資料及簡訊紀錄，但後來公告並未發出。

DHS督察長庫法瑞(Joseph Cuffari)13日致函參眾兩院國土安全委員會指出，特勤局人員的簡訊已經消失，使得國會暴亂調查因此受阻。

兩名曾與庫法瑞共事的吹哨者爆料才讓內幕曝光；華盛頓郵報報導，庫法瑞辦公室讓國會暴亂調查工作錯失取得證據。

「政府監督計畫」資深調查員史維蘭巴克(Nick Schwellenbach)說，社會大眾與國會長達數月被蒙在鼓裡，明顯涉及怠忽職守，數位鑑識專家(digital forensics expert)原本有機會可以把遭到刪除的簡訊救回。