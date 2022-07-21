世界最好用護照 日本奪冠 美國維持第7

美國護照好用程度排名第七位。(Getty Images)

全球居留權和公民身分顧問公司恒理(Henley & Partners)公布2022年第三季全球護照指數，顯示日本 護照榮登全球好用度第一名，去年與日本並列第一的新加坡 今年則微幅下降至第二，美國護照則與去年持平，和比利時、紐西蘭、瑞士與挪威並列第七。

日本以能在193個國家或地區免簽入境稱冠，新加坡和南韓以192個國家或地區並列第二，西班牙與德國以可免簽進入190個國家或地區並列第三，前兩名都由亞洲國家包辦。

在這次的排名中，持中華民國 護照可免簽進入145個國家或地區，位居34名，領先排名69的中國；持中國護照可免簽進入80個國家或地區；不過按照中國移民管制慣例，即便公民持中國護照前往免簽入境的國家，仍會要求其公民辦理簽證否則不予放行；香港護照好用度排名第18，可免簽入境171國，澳門特區護照排名為則以144國免簽待遇排行第35名。

然而，亞洲對新冠肺炎的反應更為謹慎，因此與歐洲或美洲相比，亞洲民眾目前不太可能會利用這種自由去旅行；根據國際航空運輸協會(IATA)的最新統計數據，亞太地區對國際航空旅行的需求仍不到疫情前的五分之一，但相較之下歐洲和北美市場已經恢復到之前旅行流動性的60%左右。

至於「最不好用」的護照，主要集中在西亞與非洲，其中以阿富汗護照在199本護照的評比中墊底，持該國護照僅可免簽進入27個國家或地區；接著依序是伊拉克以28國免簽排名110、敘利亞29國免簽排名109、巴基斯坦31國免簽排名108、葉門33國免簽排名107、索馬利亞34國排名106、尼泊爾與巴勒斯坦以37國並列第105、北韓39國免簽排名104、與孟加拉和利比亞以40國並列第103的科索沃則是唯一排名在百名以外的歐洲護照。

恒理特別指出，今年的排名並未考量臨時飛航限制令或空域關閉的問題，因此雖然俄羅斯護照目前排名第50，可免簽進入119個地方，但實際上俄國公民被禁止訪問其中許多目的地。