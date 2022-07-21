目標不只頓巴斯 俄國擴攻烏東、烏南

國防部長奧斯丁(左)與參謀首長聯席會議主席密利將軍(右)20日在五角大廈聯合宣布對烏克蘭再提供先進武器。(美聯社)

俄羅斯 持續對烏克蘭 東部和南部進行砲轟和飛彈攻擊；俄羅斯外交部長拉夫洛夫(Sergei Lavrov)揚言，莫斯科在烏克蘭的軍事目標不再只集中於烏國東部的頓巴斯(Donbas)地區。

拉夫洛夫表示，莫斯科在烏克蘭的軍事目標不再只集中於烏國東部，並宣稱是西方供應武器給烏克蘭改變了克里姆林宮的盤算，如美國製造的海馬士多管火箭系統(HIMARS)；他說，若西方繼續向烏克蘭「灌輸」武器，俄羅斯的「地理目標將從現有這條線移動得更遠」。

截至目前，烏克蘭東部和南部持續遭到俄羅斯砲轟和飛彈攻擊；在克拉莫托斯克市(Kramatorsk)，俄軍砲擊造成一人死亡，據法新社報導，該市一棟四層樓住宅建築遭俄軍砲火擊中，一名男子頭部流血躺在地上，隨後被救難人員帶走，最後不治死亡；黑海沿岸的敖德薩(Odessa)則被七枚巡弋飛彈攻擊，至少六人受傷。

烏克蘭希望能速戰速決，總統幕僚長葉爾馬克(Andriy Yermak)19日接受烏克蘭「新時代」(Novoye Vremya)周刊採訪時表示，必須在冬季前贏得與俄羅斯的戰爭，以防俄羅斯長期作戰；他說：「對我們而言，非常重要的是不要讓戰爭延長至冬季，否則俄羅斯將有更多時間攻城掠地，戰況肯定變得更加艱困。」

除了熱兵器作戰外，烏方政治作戰也正在發揮作用，烏克蘭南部尼古拉耶夫州(Mykolaiv)州長19日承諾，民眾若協助指認與俄羅斯勾結的人員，將獲得100美元的賞金，希望以提供酬金交換「俄羅斯軍隊在烏克蘭的部署地點」，以及協助俄軍定位潛在目標的通敵人員資訊。