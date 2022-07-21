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歐盟27國減用瓦斯15% 團結反制俄國勒索

編譯陳韻涵╱綜合20日電
位於德國盧布明的「北溪一號」天然氣轉運站，俄國19日表示，無法保證「北溪一號 」如期全量運轉供氣。 (美聯社)
位於德國盧布明的「北溪一號」天然氣轉運站，俄國19日表示，無法保證「北溪一號 」如期全量運轉供氣。 (美聯社)

對歐洲能源供應至關重要的跨境「北溪一號」(Nord Stream 1)天然氣管線歲修21日完工，但供應量可能減少；在俄羅斯總統普亭承諾恢復輸送歐洲所需的天然氣之際，歐盟執行委員會20日敦促歐盟各國，在緊急計畫通過後到明年春季前，將天然氣用量減少15%，確保有充足天然氣足以過冬，並對抗俄羅斯的「勒索」。

執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)說：「俄國勒索我們，把能源當武器，戰爭爆發前，俄國不顧價格上漲，故意供應最少量的天然氣。」

執委會建議27個會員國，自願遵守8月起至明年3月達成減量使用天然氣15%的目標，比較基準是2016年至2021年同期用量；執委會指出，天然氣價格數月來飆漲加上俄國減量供氣，但歐盟整體目前用氣僅少5%。

歐盟各國能源政策不一，執委會的方案需獲多數國家批准；歐盟外交官訂22日開會討論，盼能於26日能源部長緊急開會時通過。

執委會同時要求會員國賦與布魯塞爾當局特別權力，一旦俄國切斷對歐供氣，得以實施強制能源配給措施。范德賴恩說：「不論俄國局部或大幅減少供氣或完全切斷供氣，歐洲都必須作好準備。」

現已有十多個歐盟國家遭俄國減少供氣，各國正努力存氣過冬，以免俄方報復歐盟支持烏克蘭進一步限制供氣。

俄國政府掌控的俄國天然氣公司(Gazprom)6月減少北溪一號出口量至40%，理由是送往加拿大維修的渦輪機遭加國以制裁為由延遲歸還；俄國天然氣公司本月11日以歲修為由中斷供氣，預計21日恢復，但消息人士關切，俄國可能減量供氣。

普亭19日表示，「俄國天然氣公司會全力履行所有義務」，但考量設備維修「進度緩慢」，北溪一號管線供應量可能降至20%。

俄烏交戰以來，經波羅的海通往德國的北溪一號管線成為焦點，其中一部天然氣渦輪機內襯破裂停機，另有一部渦輪機26日將送修。

天然氣 俄國 歐盟

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