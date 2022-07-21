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烏第一夫人國會演說 籲美助對抗俄國飢餓遊戲

編譯盧炯燊╱綜合20日電
眾院議長波洛西(左)20日在國會山莊向兩黨參眾議員，介紹到訪的烏克蘭第一夫人奧琳娜‧澤倫斯卡。(美聯社)
眾院議長波洛西(左)20日在國會山莊向兩黨參眾議員，介紹到訪的烏克蘭第一夫人奧琳娜‧澤倫斯卡。(美聯社)

烏克蘭第一夫人奧琳娜‧澤倫斯卡(Olena Zelenska)高調訪問華府，20日在國會發表演說，要求美國提供更多武器對抗俄羅斯的「飢餓遊戲」；令人想起二戰期間，蔣介石夫人宋美齡到美國國會演說，尋求美方援助。

澤倫斯卡20日在國會歷時15分鐘的演說中，展示了大量烏克蘭兒童遭俄羅斯轟炸殺害的照片及影像，包括一名正在德國學習使用義肢的三歲男童；她向國會兩黨議員說，「我們不想再有空襲，不想再受到導彈襲擊」，並反問要求美國提供更多防空系統「是否要求太多了？」

她說，「烏克蘭有多少孩童處境像他那樣？有多少這樣的家庭可能仍受戰爭摧殘？這些是俄羅斯的『飢餓遊戲』(The Hunger Games)。」她所指的是知名系列小說「飢餓遊戲」及其改編電影，故事中，人們彼此獵殺。

這是她直接呼籲美國國會議員提供更多武器的有力理據，也是呼應丈夫澤倫斯基要求美國及其他西方盟國提供更多武器的呼籲。

到目前為主，美國已承諾向烏克蘭提供總值40億元的軍事援助。

國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)20日與參謀長聯席會議主席密利將軍，在五角大廈共同宣布，美國將在援助烏克蘭的最新一批軍備中，再提供四具高機動性多管火箭系統(HIMARS，簡稱海馬士)。路透報導，奧斯丁在與盟邦針對烏克蘭問題舉行視訊會議時表示：「(我們)將繼續尋求創新方法，維持我們對烏克蘭武裝部隊勇敢男女的長期支持，我們將提供量身訂製的協助，確保烏克蘭擁有技術、彈藥和十足火力捍衛自身。」

烏克蘭總統澤倫斯基三個星期前，透過視像在同一個國會禮堂發表演說，之後獲得全部議員站立鼓掌。澤倫斯卡這次親自到來演說，同樣獲得包括國會眾院議長波洛西、參院少數黨領袖麥康諾在內的所有議員熱烈鼓掌。

2019年澤倫斯基贏得總統選舉後，澤倫斯卡在接受「Vogue」雜誌訪問時表示，會利用自己作為第一夫人所受到的注意力，轉移到重要的社會問題上，現在國家遭到俄國進攻，自然會利用第一夫人身份爭取外援。

在國會發表演說前，她與美國政府官員的會談，主要集中於人道擾助烏克蘭，尤其是對烏克蘭兒童提供康復援助，而不是談抗俄的戰略或戰術問題。

波洛西在澤倫斯卡發表演說前強調，美國國會議員是烏克蘭人民的堅定支持者。也有民主黨籍國會眾議員表示，從烏克蘭領袖身上看到烏克蘭人民的勇氣，也看到俄羅斯總統普亭的殘酷心態。

國會參眾議員20在國會山莊聆聽烏克蘭第一夫人的演講。(美聯社)
國會參眾議員20在國會山莊聆聽烏克蘭第一夫人的演講。(美聯社)

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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