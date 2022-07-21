烏第一夫人國會演說 籲美助對抗俄國飢餓遊戲

眾院議長波洛西(左)20日在國會山莊向兩黨參眾議員，介紹到訪的烏克蘭第一夫人奧琳娜‧澤倫斯卡。(美聯社)

烏克蘭 第一夫人奧琳娜‧澤倫斯卡(Olena Zelenska)高調訪問華府，20日在國會發表演說，要求美國提供更多武器對抗俄羅斯 的「飢餓遊戲」；令人想起二戰期間，蔣介石夫人宋美齡到美國國會演說，尋求美方援助。

澤倫斯卡20日在國會歷時15分鐘的演說中，展示了大量烏克蘭兒童遭俄羅斯轟炸殺害的照片及影像，包括一名正在德國學習使用義肢的三歲男童；她向國會兩黨議員說，「我們不想再有空襲，不想再受到導彈襲擊」，並反問要求美國提供更多防空系統「是否要求太多了？」

她說，「烏克蘭有多少孩童處境像他那樣？有多少這樣的家庭可能仍受戰爭摧殘？這些是俄羅斯的『飢餓遊戲』(The Hunger Games)。」她所指的是知名系列小說「飢餓遊戲」及其改編電影，故事中，人們彼此獵殺。

這是她直接呼籲美國國會議員提供更多武器的有力理據，也是呼應丈夫澤倫斯基 要求美國及其他西方盟國提供更多武器的呼籲。

到目前為主，美國已承諾向烏克蘭提供總值40億元的軍事援助。

國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)20日與參謀長聯席會議主席密利將軍，在五角大廈共同宣布，美國將在援助烏克蘭的最新一批軍備中，再提供四具高機動性多管火箭系統(HIMARS，簡稱海馬士)。路透報導，奧斯丁在與盟邦針對烏克蘭問題舉行視訊會議時表示：「(我們)將繼續尋求創新方法，維持我們對烏克蘭武裝部隊勇敢男女的長期支持，我們將提供量身訂製的協助，確保烏克蘭擁有技術、彈藥和十足火力捍衛自身。」

烏克蘭總統澤倫斯基三個星期前，透過視像在同一個國會禮堂發表演說，之後獲得全部議員站立鼓掌。澤倫斯卡這次親自到來演說，同樣獲得包括國會眾院議長波洛西、參院少數黨領袖麥康諾在內的所有議員熱烈鼓掌。

2019年澤倫斯基贏得總統選舉後，澤倫斯卡在接受「Vogue」雜誌訪問時表示，會利用自己作為第一夫人所受到的注意力，轉移到重要的社會問題上，現在國家遭到俄國進攻，自然會利用第一夫人身份爭取外援。

在國會發表演說前，她與美國政府官員的會談，主要集中於人道擾助烏克蘭，尤其是對烏克蘭兒童提供康復援助，而不是談抗俄的戰略或戰術問題。

波洛西在澤倫斯卡發表演說前強調，美國國會議員是烏克蘭人民的堅定支持者。也有民主黨籍國會眾議員表示，從烏克蘭領袖身上看到烏克蘭人民的勇氣，也看到俄羅斯總統普亭的殘酷心態。