英國高溫104.5℉打破歷史紀錄 鐵軌變形、多處起火

英國倫敦高溫打破歷史紀錄，圖為澳洲馬戲團的女性團員跳入倫敦一個噴泉消暑。(美聯社)

熱浪橫掃歐洲，英國高溫 19日三度刷新記錄，薩里(Surrey)氣象站測得上午測得華氏102.4度(攝氏39.1度)，刷新英國高溫紀錄，但此紀錄不久後便被打破，倫敦希斯洛機場 (Heathrow Airport)午前測得華氏104.4度(攝氏40.2度)高溫，康寧斯比村(Coningsby)下午測得華氏104.5度(攝氏40.3度)，這不僅是英國氣溫首度超過攝氏40度(華氏104度)，也是歐洲連續第二日高溫破紀錄。

不僅如此，炎炎烈日助長野火，讓消防員疲於奔命，倫敦多處竄火，19日進入「重大事件」(major incident)狀態。

平日繁忙的倫敦國王十字車站，公告牌上說，列車由於高溫影響而取消，並提醒旅客，不要出門旅行。(美聯社)

英國氣象局指出，薩里氣象站19日早上測得攝氏39.1度高溫，刷新英國歷來最高溫紀錄；不過，薩里的紀錄在兩小時後便被打破，倫敦希斯洛機場測得攝氏40.2度，是英國氣溫首度突破攝氏40度。

希斯洛的紀錄在當天下午又被超越，英格蘭中部康寧斯比村(Coningsby)測得華氏104.5度(攝氏40.3度)高溫，另有34處氣象站測得的溫度，改寫2019年的高溫紀錄華氏101.7度(攝氏38.7度)。

氣象局官員首席科學家貝爾徹(Stephen Belcher)表示，從業以來未預期英國會出現如此高溫。他說：「氣象局的研究顯示，在不受干擾的氣候情況下，英國不太可能達到華氏104度(攝氏40度)高溫，但溫室氣體造成的氣候變遷讓此情況變得可能。」

英國政府呼籲人們在家遠端工作以避暑，各級學校保持開放，但也有部分學校宣布停課。

倫敦國王十字車站準備大批瓶裝水，發給旅客消暑。(美聯社)

英國鐵路網公司(Network Rail)推文發布部分熱浪致使鐵軌變形的照片，倫敦東西向主要鐵路暫停營運，電力公司通報大規模停電，通常喧鬧的市中心異常平靜。

倫敦消防隊宣布重大事件，呼籲人們停止烤肉，首都圈內數百名消防隊員忙著滅火；倫敦救護車中心表示，因為極端炙熱，19日曾在一小時內接獲400通報案電話。

倫敦東部溫寧頓(Wennington)一場大火延燒40公頃，大片乾燥農地毀於祝融。