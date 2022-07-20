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拜登將宣布氣候緊急狀態？知情人士：應該不會

編譯潘勛／綜合19日電
拜登總統20日赴麻州電廠，宣示對抗氣候變遷政策。(美聯社)
拜登總統20日赴麻州電廠，宣示對抗氣候變遷政策。(美聯社)

拜登總統20日將前往麻州薩默塞特郡(Somerset)一家發電廠，宣傳自己為對抗氣候變遷付出的心力，但知情人士表示，拜登應該不至於宣布進入氣候緊急狀態，不會釋出聯邦資源來因應這項課題。

美聯社19日報導，自從民主黨參議員曼欽(Joe Manchin，西維州)退出氣候變遷立法協商以來，拜登就受到壓力，認為他該頒布氣候緊急狀態；拜登前往薩默塞特，可望宣布其他氣候變遷因應措施，但白宮尚未公布細節。

一些拜登支持者對氣候變遷施政缺乏進展甚感失望，拜登一直努力釋出訊息給民主黨選民，表示自己積極克服全球暖化，另矢言就算國會不立法，他也會有所行動。

拜登宣布氣候進入緊急狀態，效果類似當初川普宣布緊急狀態，而在美、墨邊界興建圍牆；拜登可以調撥政府資金，加速用在風電、太陽能發電等再生能源，另讓國家加快轉型，減少使用煤、石油、天然氣之類的化石燃料。

拜登總統20日赴麻州電廠，宣示對抗氣候變遷政策。圖為科羅拉多州一個燃媒火力發電廠...
拜登總統20日赴麻州電廠，宣示對抗氣候變遷政策。圖為科羅拉多州一個燃媒火力發電廠排出大量廢氣。(美聯社)

拜登宣布氣候緊急狀態，也可充當法律基礎，擋下石油、天然氣開採等方案；話雖如此，這樣勢必遇到能源公司或共和黨主政州上法院興訟挑戰。

歐洲及英國目前正遭熱浪侵襲，由葡萄牙到巴爾幹半島發生成千上百因高溫致死案例，讓美國人更關切氣候變遷課題。

因曼欽退出，讓民主黨就新的環境方案、向富人及大企業開徵更高稅額的立法構想無法動彈，拜登上周就矢言，要用行政命令強力因應氣候問題；曼欽在民主黨團內最大力相挺化石燃料業，他指責通膨居高不下，讓他無法配合推動新的開支法案。

曼欽的拒絕配合觸怒民主黨其他國會議員，他們要拜登用行政權因應氣候變遷；參議員桑德斯(Bernie Sanders，佛蒙特州)便表示，鑑於國會無法克服這種危及人類生存的威脅，白宮應動用一切能用的資源、工具來做事。

民主黨及環保團體催促拜登自採行動，但紐約大學法學院教授伊莉莎白‧戈伊坦(Elizabeth Goitein)認為緊急狀態這種權力，是用來因應恐怖攻擊、大規模疫病及重大天災，不是用在解決長期難題如氣候變遷，另外緊急狀態權用意也不在繞過國會推動政策。

拜登 氣候變遷 緊急狀態

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