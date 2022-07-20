歐洲熱浪為何日趨頻繁？不只暖化…還有2原因

歐洲酷熱造成多處野火肆虐，圖為法國消防人員努力對抗野火。(Getty Images)

今年5月以來，法國、西班牙、義大利、波蘭和其他東歐國家相繼出現熱浪 天氣，如今整個歐洲再度出現極端高溫 ，許多地方的氣溫超過華氏100度，創下紀錄；科學家指出，歐洲近40年來發生熱浪的頻率和強度幾乎超過地球上任何地方，除了全球暖化 的作用外，大氣層的氣流和海洋的洋流的循環流動，可能也是歐洲熱浪頻發的因素。

目前籠罩英格蘭和威爾斯的熱浪，是數日來徘徊在葡萄牙海岸上空的低氣壓氣流造成的，這一低氣壓氣流被在高海拔的空中循環、來自西面的中緯度急流所切斷。

空中低氣壓區域往往是吸入空氣，因此，葡萄牙外海的低氣壓將北非的熱空氣吸引到歐洲；哥倫比亞大學的研究人員康哈伯(Kai Kornhuber)說，這是將熱空氣向北輸送。

康哈伯本月發表研究認為，歐洲過去40年熱浪的頻率和強度增大的原因，至少部分與氣流的變化有關；許多熱浪發生在氣流一分為二的時候，兩股急流之間出現的弱風和高壓氣團，有利於極端高溫積聚。

歐洲酷熱造成多處野火肆虐，圖為英國野火造成的濃煙籠罩高速公路上空。(路透)

德國波茨坦氣候研究所的科學家表示，歐洲上空過去兩周一直存在分成兩股的氣流，目前的熱浪似乎與之有關，可能導致空中的熱浪持續積蓄。

康哈伯認為，北極地區的暖化速度比地球任何地方都快，可能也是歐洲持續高溫的因素。隨著暖化加速，北極與赤道地區的溫差縮小，導致夏天的季風減弱，致使高溫天候系統的徘徊時間更久。

地球主要洋流之一的大西洋循環翻轉洋流的變化，可能也是影響歐洲氣候的因素。波茨坦氣候研究所去年發表的論文指出，電腦模擬顯示，受氣候暖化的影響，洋流減弱可導致大氣循環的改變，造成歐洲的夏天更乾燥。

歐洲的一次熱浪可能使同一地區爆發更多熱浪，因為極端高溫使土壤更加乾燥，當土壤水分在熱浪中蒸發後，下一波熱浪將使土壤沒有水分可蒸發，地表熱量隨著更多日光的烘烤而劇增。