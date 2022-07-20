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印州禁因3種原因墮胎 協助的醫師可被控過失殺人

編譯郭宣含／綜合19日電
印地安納州通過嚴格的墮胎令，墮胎醫生可被控過失殺人。圖為印州支持墮胎權人士在州府前示威，要求保障婦女。(美聯社)
印地安納州通過嚴格的墮胎令，墮胎醫生可被控過失殺人。圖為印州支持墮胎權人士在州府前示威，要求保障婦女。(美聯社)

印第安納州聯邦法官取消六年前的一項墮胎禁制令後，該州禁止因性別、種族或身障墮胎的法律18日生效，醫師若因此為人墮胎恐因過失殺人罪遭起訴；聯邦最高法院18日也允許印州法律要求未成年要墮胎前，應取得家長同意，但未成年若能向法官證明自己能夠成熟做決定，法官可允許例外。

在聯邦最高法院6月允許多州視多數墮胎違法後，印州聯邦地方法官普拉特(Tonya Walton Pratt)18日批准一項命令，移除印州檢察長辦公室提出、並經她批准的禁制令。

在2016年，印州由共和黨掌控的州議會通過禁止因性別、種族或基因缺陷因素墮胎的法律，「美國公民自由聯盟」(ACLU)當年成功阻擋該法實施。

時任印州州長的潘斯(Mike Pence)簽署該法案，其中禁止因胎兒有唐氏症等基因異常而尋求墮胎，醫師若因為法律中列出的因素進行墮胎手術，將被控過失殺人罪。

印州曾提出上訴，盼能執行該法，但2019年遭最高法院駁回；當時前總統川普尚未提名巴瑞特(Amy Coney Barrett)擔任大法官，最高法院仍未鞏固保守派多數。

另一名聯邦法官最近提出類似裁決，反對印州一項反墮胎法；同時印州州議會18日舉行特別會議，擬針對墮胎實施進一步限制。

最高法院18日下令允許印州官員實施一項法律，青少年尋求墮胎時須經家長同意。

下級法院2017年曾引述「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)和其他前例來阻擋該法，但在「羅訴韋德案」遭推翻後，印州上周要求大法官快速下令，撤銷下級法院的命令讓該法生效。

印州未成年者墮胎前須取得家長同意，但他們可向法官提出申請例外，前提是他們必須證明自己夠「成熟」，能夠自行做出決定；法官認定通知家長對未成年者並無最大益處時，便可允許例外。

墮胎 大法官 手術

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