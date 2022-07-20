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保護同性、跨種族婚姻 眾院通過「尊重婚姻」法

編譯潘勛／綜合19日電
國會眾院19日表決通過平等婚姻法案，保障同性婚姻。圖為維權人士在最高法院前面示威，要求無差別保障各種性別者的權利。(路透)
國會眾院19日表決通過平等婚姻法案，保障同性婚姻。圖為維權人士在最高法院前面示威，要求無差別保障各種性別者的權利。(路透)

國會眾院19日通過「尊重婚姻」(Respect for Marriage Act)法案，擬從聯邦層面保護同性婚姻、跨族通婚；表決時除民主黨一致同意外，另獲得47席共和黨眾議員支持，顯見近些年來，全國對同婚事項看法改變有多大。

華盛頓郵報報導，除尊重婚姻法案外，眾院另廢除1996年明定婚姻由一男一女締結的「婚姻保護法」(Defense of Marriage Act)；能獲得包括共和黨眾院會議主席艾麗斯‧史提法尼克(Elise Stefanik，紐約州)共57席共和黨議員支持，顯見共和黨至少有一部分認定，婚姻平權已是既定法律。

能否過參院？ 期中選前難審案

但法案能否在參院取得足夠支持而過關不得而知；民主黨參院領袖也沒致力於趕快投票，指期中選舉前立法時程已排好，不容插隊立即考慮尊重婚姻法案。

國會眾院19日表決通過平等婚姻法案，保障同性婚姻。圖為眾院司法委員會主席奈德勒。...
國會眾院19日表決通過平等婚姻法案，保障同性婚姻。圖為眾院司法委員會主席奈德勒。(美聯社)

保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)6月趁推翻保障墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)時，撰寫協同意見書公開詢問最高法院是否「也該重新考慮」以往保障同性婚姻、節育權利的判例；湯瑪斯的意見書等於開大門，讓國會民主黨人得以在期中選舉前與共和黨畫清界線。

民主黨上周因應羅訴韋德案被推翻而起草法條，想保障人民有跨州取得墮胎服務之權利，但只獲三席共和黨眾議員支持，其中兩席還是因不尋求連任才支持。

眾院民主黨表示，希望以19日的票決，以及本周可望提出的保障取得避孕管道法案，搶在期中選舉前，把共和黨打成不支持社會自由的極端派。

最高法院推翻羅訴韋德案前例，民主黨雖表示失望，但也預測因此可望拉抬期中選情；紐約時報及西耶納學院(Siena College)7月聯合民調顯示，自2020年9月以來，支持墮胎權的民眾不僅占多數還增加，由60%升到65%。

但同一份民調也指出，民主黨主打共和黨反社會自由的論調，拉抬選情的效果不如預期；在註冊選民關心事項中，墮胎權排在第五位，前四項關心議題為犯罪、控槍政策、經濟以及排行居首的通膨及生活成本。

共和黨 民主黨 眾院

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