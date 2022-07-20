為俄州10歲女童墮胎遭查 印州醫師告檢長誹謗

印第安納州醫師柏納德為一名10歲女童墮胎，律師認為她是實施適當醫療措施，提告印州檢察長誹謗。(美聯社)

印第安納州一名為俄亥俄州 遭強暴而懷孕的十歲女童執行藥物墮胎 的醫師凱特琳‧柏納德(Caitlin Bernard)，因遭印州檢察長羅基塔(Todd Rokita)威脅「全面清查手術 紀錄」，而遭受聲譽傷害、情緒困擾，甚至於反墮胎激進人士的恐嚇，因此向法院提起自訴，指控羅基塔「誹謗」。

羅基塔的辦公室上周發出聲明，指檢察長正在調查柏納德是否有依規定在三日內主動通報手術；羅基塔說：「在印第安納州，為未成年人墮胎後三日內必須主動通報兒童福利部門，否則構成刑事犯罪，最重可能吊銷醫師執照。」

柏納德則指出，向來以保守派檢察長身分自豪、致力抵抗墮胎維權運動的羅基塔，過去一周「魯莽且未經查證」地錯誤指控她侵犯該名十歲女童受聯邦「健康保險隱私及責任法」(HIPAA)保護的醫療隱私權，以及未依正當程序向州政府呈報未成年人手術資料等行政違規，使她的職業聲譽遭受不利影響。

印第安納州羅基塔認為，印州醫師柏納德為一名10歲女童墮胎，並未依法提出報告，揚言要進行調查。(美聯社)

針對柏納德的指控，羅基塔的發言人認為毫無根據，因為檢察長的工作就是要保護未出生的生命及女性的健康；發言人說：「柏納德的指控是一種『分裂性陳述』，試圖轉移焦點，檢察長要查的是『醫療從業人員有沒有踐行聯邦法令及州法令要求為未成年人墮胎後三日內向兒童福利部門報告』的義務，不是查她有沒有為未成年人墮胎。」

月初俄亥俄州一名十歲女童因被強姦而懷孕，但卻由於俄州在最高法院推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)當天隨即通過「強姦、亂倫亦不得豁免的六周墮胎禁令」，使已懷孕「六周又三天」的女童無法在當地尋求合法墮胎管道，被迫前往印第安納州接受藥物墮胎；雖然印州尚未全面禁止墮胎，但預計共和黨多數的州議會很快也會跟上俄亥俄、肯塔基等州的腳步，通過「六周墮胎禁令」。