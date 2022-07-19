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北加華人網約車司機 遭劫車槍殺 當場死亡

印州商場槍案3死2傷 槍手遭「合法持槍男」擊斃

記者顏伶如／綜合報導
印第安納州格林伍德購物中心發生槍擊案，結果槍手在行凶後，被見義勇為的民眾開槍射殺。(Getty Images)
印第安納州格林伍德購物中心發生槍擊案，結果槍手在行凶後，被見義勇為的民眾開槍射殺。(Getty Images)

印地安納州格林伍德警察局(Greenworld Police Department)18日指出，印地安納波里斯(Indianapolis)郊區購物中心17日晚發生的槍擊案，是一名20歲槍手朝購物中心內群眾開槍，導致三人死亡，二人受傷；一名正在逛街的攜槍者則開槍擊斃槍手。槍手最近遭到逼遷，生活面臨變動。

格林伍德警察局局長伊森(Jim Ison)18日在記者會上說，格林伍德公園購物中心(Greenwood Park Mall)17日晚間接近打烊時分，住在格林伍德的20歲居民薩普爾曼(Jonathan Sapirman)從洗手間走出來之後便朝群眾開槍。

20歲槍手薩普爾曼在購物中心開槍行凶後，被見義勇為的民眾射殺。(美聯社)
20歲槍手薩普爾曼在購物中心開槍行凶後，被見義勇為的民眾射殺。(美聯社)
槍手薩普爾曼在格林伍德購物中心的美食廣場開槍濫射。(路透)
槍手薩普爾曼在格林伍德購物中心的美食廣場開槍濫射。(路透)

伊森指出，薩普爾曼持續開槍，直到被來自格林伍德南部城市塞莫爾(Seymour)的22歲狄肯(Elisjsha Dicken)開槍擊斃。狄肯當時跟女友在購物中心裡逛街。伊森說，狄肯迅速行動非常英勇。

伊森說：「如果不是這位有責任感的攜武公民，昨天晚間恐怕有更多人喪生。」伊森表示，警方仍在調查槍手犯案動機。

印州強生郡(Johnson County)與馬里昂郡(Marion County)法醫辦公室指出，槍擊案死者當中有一對來自印地安納波里斯的夫妻，56歲的皮納達(Pedro Pineda)及37歲羅莎‧皮納達(Rosa Mirian Rivera de Pineda)，另外一名死者是同樣來自印地安納波里斯的30歲男子高梅茲(Victor Gomez)。

警方指出，一名婦人及一名12歲女孩遭子彈碎片擊中受傷。

雖然警方指出狄肯是合法攜槍，但格林伍德公園購物中心則禁止民眾攜槍進入。購物中心18日發表聲明哀悼受害者，並稱讚狄肯的「英勇行動」。聲明中並未提到購物中心禁止民眾攜槍入內的規定。

截至今年7月1日為止，印州法律允許18歲以上居民攜槍進出公共場所，除非當事人被下令禁止在公共場所攜槍，例如重罪前科犯、則被發布禁制令(restraining order)或遭法院裁定患有危險心理疾病者；共和黨居多數的印州州議會在州法當中保留條款，允許私人業者訂定禁止攜槍進入的規定。

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