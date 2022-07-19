帕克蘭高中血案 槍手認罪 檢方要求判死

被控在帕克蘭高中屠殺17人的克魯茲(中)18日在佛州法庭開審。(Getty Images)

檢方18日要求對佛羅里達州帕克蘭鎮(Parkland)道格拉斯高中槍殺17人、傷17人的槍手克魯茲 (Nikolas Cruz)處以死刑；檢察官 指克魯茲冷酷無情，一些人中彈受傷倒地，他回頭補槍將他們射死。

陪審團將決定克魯茲是被處死還是終身監禁不得保釋；今秋裁決時，陪審團將就是否死刑舉行17次投票，每位死者表決一次。每次表決必須一致，任何一次不一致對克魯茲都意味著終身監禁。

陪審團包括7名男性和5名女性，另有10名替補。此案為陪審團迄今審議的最致命槍案，釀成至少17死槍案的其他九人，不是當場斃命、自殺就是被警方擊斃，2019年在德州沃爾瑪超市殺死23人的槍手在等候審判。

檢察官逐一介紹被克魯茲殺死的14名學生和三名學校員工，部分家長在抹眼淚，部分人堅忍地坐著，雙臂抱在胸前。一位失去女兒的婦女跑出法庭，邊抽泣邊用紙巾擦拭。

克魯茲持AR-15半自動步槍在三層樓大開殺戒近七分鐘，檢方說，他殺死的17人中，有的是坐在桌前喪命，有的是在逃命途中死去，有的是流血倒在地上再度中彈。

23歲的克魯茲去年10月認罪謀殺和試圖謀殺，但對量刑提出異議。陪審團原定2020年開審，預計持續四個月，但因疫情和法律爭議而推遲。

現為中佛羅里達大學學生的丹妮兒·吉伯特(Danielle Gilbert)作證說，槍擊發生在他們上課之際，老師讓學生都躲到她的桌下。陪審團看過吉伯特在教室拍的視頻，一個女生往桌下鑽，門外傳來數十聲槍響，一個受傷男生喊叫「誰來幫我」。槍聲漸遠，學生仍不敢出動靜，在悄聲耳語。聽到警察 的聲音後，老師抱著頭站起來，一個男生說：「他們來了，我們有救了。」

特警隊員攜槍進入教室，檢查是否有人受傷，吉伯特拿著手機也站起來。受傷的一個男生和一個女生被抬出去，一個死去的女生倒在血泊中，學生在走廊上見到兩具屍體。

吉伯特作證後抽泣，父親摟著她走出法庭。