水牛城超市屠殺案27項罪名 19歲槍手不認罪

被控在水牛城超市開槍濫殺多人的甘德倫，18日過堂時對被控罪名不認罪。(美聯社)

白人槍手甘德倫(Payton Gendron)5月在紐約州水牛城超市濫殺，造成10名非裔 死亡、3人受傷；他18日過堂時對聯邦仇恨犯罪 指控不認罪，罪名若成立可能面臨死刑。

甘德倫上周以仇恨犯罪與持有武器等聯邦罪名被起訴，他的律師提出抗辯，甘德倫在短暫的過堂期間保持沉默

27項聯邦起訴包含特別調查結果，指出槍手甘德倫參與實施恐怖主義的大型計畫，並以脆弱的老年族群為目標，特別是本案受害者：86歲蘿絲·惠特福(Ruth Whitfield)、77歲普羅·楊恩(Pearl Young)、72歲凱瑟琳·梅西 (Katherine Massey)、67歲帕特森(Heyward Patterson)、65歲錢尼(Celestine Chaney)。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)不排除對剛滿19歲的甘德倫求處死刑。

在超市濫射案受傷的受害人古德曼(Zaire Goodman)母親在法庭審理後說：「我們都明白他有罪，我們看到他的所作所為，全世界都看到他做了什麼，他自己發布影片。」

起訴書中指出在甘德倫車上及家中查獲的大量武器，包括槍擊案裡使用的半自動步槍；當局從他家中沒收額外的彈藥與槍枝配件。

聯邦起訴甘德倫10項導致死亡的仇恨犯罪、三項意圖謀殺的仇恨犯罪和另一項仇恨犯罪，指控他企圖殺害店內與周圍的其他非裔顧客；另外還有13項在仇恨犯罪中使用槍枝的罪名。

甘德倫同時面臨州起訴，包括仇恨為動機的國內恐怖主義、謀殺、謀殺未遂等仇恨犯罪，國內恐怖主義控罪自動帶有無期徒刑，甘德倫對這些指控均不認罪。