抓通俄內鬼 澤倫斯基擴大安全部門改組 28人遭停職

烏克蘭總統澤倫斯採取強硬手段，懲治通俄的高層官員。圖為澤倫斯基在基輔會見荷蘭首相。(歐新社)

在俄羅斯 持續轟炸烏克蘭 之際，烏總統澤倫斯基 加緊清理門戶，繼解除兩名政府高官的職務後，18日擴大對安全部門的改組，宣布28人停職，以加強對軍特機構的掌控和懲治通俄賣國賊。

澤倫斯基說：「不同層級官員的解職重點不同，但理由類似，都是工作不力。」

一天前，澤倫斯基撤掉烏克蘭安全局負責人巴卡諾夫(Ivan Bakanov)和總檢察長艾琳娜·維納迪托娃(Iryna Venediktova)的職務，指他們的部門有數百人叛國通敵。烏克蘭總統府表示：「戰事即將進入六個月，我們不斷發現這些部門的許多人通敵。」

分析人士認為，改組安全局是澤倫斯基試圖加強對軍隊和安全部門的控制，這些部門的領導都是戰前任命的。智庫Penta中心的分析人員說：「在戰爭條件下，澤倫斯基需要的領導人是能同時處理多項任務，包括抵制俄羅斯在烏建立第五縱隊(潛伏在內部進行破壞，與敵人裡應外合者)的陰謀、與國際專家接觸和合作，以及高效完成工作。」

巴卡諾夫是澤倫斯基的兒時朋友和商業夥伴，因此被任命為安全局長；戰爭爆發後，他因為安全漏洞而日益受到批評。維納迪托娃因為收集俄羅斯軍官和官員的戰爭罪證據，包括針對俄羅斯總統普亭，而在國際上受到讚揚。

美國國務院發言人在被問到烏克蘭的人事變動時，表示美國與基輔保持密切聯繫，「我們與烏克蘭關係的重點是機構，而不是個人，澤倫斯基已說明人事變動的理由」，美國將繼續與烏克蘭合作進行戰爭罪調查，並且情報共享，「情報共享是援助烏克蘭的重要部分，以幫助他們自衛」。

澤倫斯基任命安全局39歲的第一副局長馬留克(Vasyl Maliuk)為代局長，馬留克以打擊安全部門內的貪腐而聞名，他的任命被認為是澤倫斯基試圖剷除安全局內的親俄勢力。

Penta中心的分析認為，澤倫斯基對巴卡諾夫和維納迪托娃的不滿已有一段時間，他們被解職很可能是西方合作夥伴向烏克蘭指出，烏安全局和總檢察長辦公室的表現不佳。

俄羅斯在持續通過飛彈和砲火攻擊向烏克蘭施壓，烏官員表示，俄羅斯攻擊是意圖恐嚇平民和製造恐慌。澤倫斯基辦公室說，烏克蘭的七個地區過去24小時遭到了攻擊。