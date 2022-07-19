警告烏軍別動克里米亞 俄前總統嗆：將造成「審判日」

俄羅斯 前總統、聯邦安全會議副主席麥維德夫(Dmitry Medvedev)17日警告，烏克蘭 與西方國家拒絕承認俄羅斯對克里米亞半島(Crimea)的主權，對莫斯科當局構成「系統性的威脅」，如果西方對該地區發動攻擊，必定會造成「審判日」提前來臨，暗指俄國 將不惜一切代價控制克里米亞。

烏克蘭軍情官史基柏斯基(Vadym Skibitskyi)15日接受媒體採訪時表示，美國提供的「高機動性多管火箭系統」(HIMARS，簡稱海馬士)或許可部署在克里米亞半島一帶，等適當時機重新奪回這塊本屬烏克蘭、卻於2014年時因烏克蘭前總統、親俄派的亞努科維奇(Viktor Yanukovych)被罷免並流亡俄國後落入莫斯科的領土。

為此，麥維德夫17日出席二戰老兵紀念會公開發言時稱：「不論是烏克蘭、北大西洋公約組織(NATO)或任何國家，如果拒絕承認俄羅斯對克里米亞半島的主權，就是對俄羅斯『系統性』且實實在在的威脅，這會導致『審判日』提早來到。」

麥維德夫沒有詳細說明「審判日」一詞的具體意涵，不過他先前曾警告華府「不要試圖『懲罰』俄羅斯這樣的擁核大國，否則很危險，可能危及人類生存。」

克里米亞半島人口主要本是俄羅斯人，但1954年時任蘇聯總書記赫魯雪夫(Nikita Khrushchev)為慶祝社會主義35周年，將克里米亞劃入烏克蘭行政區域；蘇聯解體後克里米亞半島仍歸烏克蘭所有，引起當地居民不滿，從此禍根深種，直至2014年莫斯科進犯克里米亞半島，並成立兩個聯邦主體，莫斯科當局在事實上有效統治該地至今。