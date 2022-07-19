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烏第一夫人訪美 今會吉兒 20日將在國會演說

記者張聲肇／綜合報導
烏克蘭第一夫人澤倫斯卡(左)訪問美國，在華府拜會國際開發署。(路透)
烏克蘭第一夫人澤倫斯卡(左)訪問美國，在華府拜會國際開發署。(路透)

烏克蘭第一夫人奧琳娜‧澤倫斯卡(Olena Zelenska)18日高調訪問華府，賓夕法尼亞大道旁兩國國旗飛揚；她先會晤了國務卿布林肯，也將拜會第一夫人吉兒‧拜登

國務院發言人普萊斯說，布林肯向她保證，美國堅定支持烏克蘭抵抗俄國侵略，也稱讚她在國家危難之際，對人民表現出的關愛與鼓舞。

奧琳娜‧澤倫斯卡也會見了國際開發署署長薩曼莎‧鮑爾( Samantha Power)；鮑爾說，該署已對烏國提供了數十億美元作為人道救援之用，也正設法緩解俄國侵略造成的全球糧食危機。

國務院本已宣布讓媒體拍攝烏國第一夫人和美國國務卿會面的鏡頭，卻突然宣布取消，顯示她不是以烏國總統代表的身分訪美。

烏克蘭第一夫人澤倫斯卡(左二)訪問美國，在華府與國務卿布林肯閉門會談後，步出國務...
烏克蘭第一夫人澤倫斯卡(左二)訪問美國，在華府與國務卿布林肯閉門會談後，步出國務院。(美聯社)

奧琳娜大學時主修建築，但從事喜劇劇本寫作，作品包括先生主演過的電視劇，幫先生贏得2019年的總統選舉。

俄國今年2月底入侵烏克蘭後，澤倫斯基一直留守首都基輔，爭取國際奧援，贏得國際與國內聲望；第一夫人奧琳娜與孩子則暫時銷聲匿跡；本月她接受時代雜誌訪問時表示，為了安全，她和孩子必須與總統分開行動，孩子們只能像一般國民一樣，在晚間電視節目中，看到爸爸鼓舞軍民的錄影。

她自己也於5月8日吉兒拜登訪問烏國西部時露臉，歡迎美國第一夫人；兩人一起在小學親切晤談，替小朋友做紙玩具熊，送給學生的媽媽，慶祝母親節。

此後，奧琳娜開始接受媒體訪問，談國難與復興大計，也安撫受盡磨難的國人。

她預定19日赴白宮拜會吉兒拜登，翌日赴國會演說，爭取美國人民的支援與鼓勵；她先生也曾視訊對美國國會發表演說，演說完畢，兩黨議員起立鼓掌，表示讚揚與鼓勵。

烏克蘭官員針對媒體有關奧琳娜訪美的提問，未立即回覆。

美國第一夫人吉兒拜登(左)今年5月訪問烏克蘭，送花給烏克蘭第一夫人澤倫斯卡。(路...
美國第一夫人吉兒拜登(左)今年5月訪問烏克蘭，送花給烏克蘭第一夫人澤倫斯卡。(路透)

烏克蘭 拜登 俄國

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