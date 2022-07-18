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印州購物中心爆槍案3死 1攜槍居民擊斃槍手

51%山火受控 優勝美地居民可返家

編譯柯立偉／綜合17日電
加州優勝美地國家公園爆發的「瓦許柏恩山火」，近半火勢已受控制。（歐新社）
加州優勝美地國家公園爆發的「瓦許柏恩山火」，近半火勢已受控制。（歐新社）

加州優勝美地國家公園(Yosemite National Park)自本月7日起爆發「瓦許柏恩山火」(Washburn Fire)，並在13日向東擴大進入塞拉國家森林(Sierra National Forest)地界，經過連續一周的焚燒，山火摧毀了7.6平方英哩的土地，不過消防單位已成功控制51%的火勢，被撤離的當地居民因此可以有條件回家。

據美聯社報導，雖然火勢仍在蔓延，但消防單位已將山火「圍堵」在可控範圍之內，因此允許先前被撤離的當地居民或屋主，能在「指定時間內由消防人員護送」回到家中，管制措施預計實施至美西時間18日上午6時止；消防官員指出，當地仍持續發布火災警告，因此撤銷管制後，進出道路仍只對居民開放。

消防單位安排四個梯次護送居民進出災區，有意返回家中的民眾要攜帶證件，在瓦沃納(Wawona)南入口處集合；離開的民眾亦應備妥證件，分四個時段在瓦沃納的公車停車場集合。

至於起火的原因，優勝美地國家公園總監西西莉．莫頓(Cicely Muldoon)11日在一場社區會議上指出，由於當天公園內沒有落雷紀錄，目前猜測大火可能是「人為引發」。

加州優勝美地國家公園爆發的「瓦許柏恩山火」，近半火勢已受控制。（歐新社）
加州優勝美地國家公園爆發的「瓦許柏恩山火」，近半火勢已受控制。（歐新社）

優勝美地火災訊息發言人南西．菲利普(Nancy Philippe)則說：「民眾向公園管理處通報火災時，一名受過調查訓練的公園巡邏員第一時間就趕到火災現場；我們相信已經確定起火點具體位置，但由於執法單位仍在調查中，無法透露更多訊息。」

這起山火目前沒有造成瓦沃納地區任何人員或財產上損害，且大火也沒有蔓延至巨杉所在的瑪利波薩林(Mariposa Grove)，但瑪利波薩林入口處有三棵巨杉遭受波及，所幸只是部分樹皮燒焦；優勝美地生態學者狄克曼(Garrett Dickman)表示，因為這幾棵巨杉的樹冠沒有被燒到，所以不會死亡；不過，沙斯塔郡(Shasta)就沒那麼幸運，火勢往該郡延燒後，有12棟建築因此全毀，但也沒有造成人員傷亡。

優勝美地 山火 加州

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